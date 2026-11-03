EE.UU.: Trump habló de “buenas posibilidades” para los republicanos

Estados Unidos llevó a cabo las elecciones de medio término, las cuales definen la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Los resultados dejarán asentada la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado (33 correspondientes a elecciones regulares y dos a comicios especiales). Además, se desarrollaron comicios para gobernador en 36 estados y otras autoridades locales.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los republicanos tienen “buenas posibilidades” y aseguró que su partido no atravesará una “situación vergonzosa”.

“Tenemos buenas posibilidades. Pero no vamos a pasar por una situación vergonzosa”, dijo Trump al ser preguntado por las perspectivas electorales de los republicanos en una entrevista, mientras se definen los primeros escaños de ambas cámaras.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este pronunciamiento fue en una entrevista telefónica con CBS News durante la jornada electoral en la que también defendió su maratoniana gira electoral.

Las declaraciones de Trump llegan mientras los primeros resultados de las elecciones de medio mandato apuntan a una mejora para la oposición demócrata en comparación a su desempeño en los comicios celebrados en 2024.

Los primeros resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos apuntan a una mejora del desempeño de la oposición demócrata en ambas cámaras del Congreso respecto a los comicios de 2024.

Si bien el escrutinio se encuentra todavía en una fase muy temprana, los recuentos en los primeros estados del este del país en cerrar los colegios electorales sugieren avances para los demócratas.

Más temprano, Donald Trump había firmado una proclamación que declara esta semana como la “Semana del Anticomunismo”.

“Hago un llamado a todos los estadounidenses a mantenerse firmes en su defensa ante cualquier amenaza al estilo de vida estadounidense y a proteger nuestra ardiente llama de la libertad de la oscuridad del comunismo”, dice la proclamación, publicada por la Casa Blanca. (canal26.com)