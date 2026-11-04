Cómo le fue a Alberto Zaltzberg, el argentino que se postuló para alcalde de una ciudad de Florida 

Las elecciones de medio término en Estados Unidos contaron con una nota llamativa para los argentinos: Alberto Zaltzberg, oriundo de Villa del Parque, participó como candidato a alcalde en los comicios municipales de Aventura, una ciudad de unos 40 mil habitantes ubicada en el norte del condado de Miami-Dade, Florida.

Sin embargo, logró apenas el 21,11% de los votos y no pudo imponerse, pese a haber adaptado el lema de su vecino de estado, el presidente Donald Trump.

Según los resultados oficiales preliminares del Departamento de Elecciones del condado, su rival, Howard S. Weinberg, logró la reelección con el 78,89% de los votos.

Con 51 años, el corredor inmobiliario y especialista en marketing digital compitió por primera vez para estar al frente del municipio, luego de haber intentado en dos ocasiones acceder a la Comisión Municipal. Si bien milita en el Partido Republicano, los comicios en Aventura se rigen por un esquema no partidario, por lo que las boletas no exhiben identidades políticas.

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Zaltzberg planteó como una de sus prioridades durante la campaña mejorar la comunicación entre el municipio y los residentes. En diálogo con La Nación, sostuvo que la gestión local está "muy lejos del ciudadano a pie". Sobre el costo de vida, propuso revisar los gastos de la ciudad y escuchar a los vecinos antes de definir posibles cambios en las partidas presupuestarias o las políticas municipales.

Su estrategia electoral se concentró por completo en las redes sociales, con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial. Para su campaña eligió el lema "Make Aventura Great Again", una adaptación de la consigna utilizada por Trump. También defendió el cumplimiento de las leyes migratorias, cuestionó los ataques contra los inmigrantes y sostuvo que el presidente estadounidense podría evitar algunas confrontaciones.

Antes de radicarse en Estados Unidos, Zaltzberg vivía en Villa del Parque. Emigró al sur de Florida hace 23 años, cuando la Argentina todavía atravesaba las consecuencias de la crisis de 2001. Se mudó junto a quien entonces era su novia y hoy es su esposa, con quien tiene dos hijos. La familia vivió en otras dos zonas de Miami antes de instalarse en Aventura, donde reside desde hace 15 años.

La ciudad, ubicada en el norte del condado de Miami-Dade, tiene unos 40 mil habitantes y es conocida por su mercado inmobiliario de alta gama y por el Aventura Mall, señalado como el centro comercial más grande de Florida y una parada habitual para los turistas argentinos. El gobierno municipal está compuesto por una Comisión integrada por el alcalde y seis comisionados. (C5N)