Corrupción en ANDIS: un directivo de la Suizo Argentina negó integrar una asociación ilícita

Sebastián Nuner Uner, uno de los principales directivos de la droguería Suizo Argentina, se presentó a prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py.

Fue en el marco de la investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, optó por presentar un descargo por escrito y se negó a responder preguntas.

Su situación es de especial interés para los investigadores porque la fiscalía lo ubica en un lugar central dentro de la estructura empresarial que habría operado en coordinación con funcionarios de ANDIS para quedarse con una porción sustancial de las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

Nuner Uner se desempeñaba como director de Asuntos Corporativos de Suizo Argentina y, de acuerdo con la imputación de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, era el número dos de Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería.

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Según fuentes de la investigación, solicitó la nulidad de las medidas y pruebas que lo involucran, "derivadas de audios de origen dudoso, aún en peritaje", que se deje sin efecto la inhibición general de bienes y que se dicte su sobreseimiento.

Nuner Uner aseguró por escrito que no participó en la carga o decisión de precios en el sistema SIIPFIS ni en la gestión de ventas a la ANDIS.

Sebastián Nuner Uner, directivo de la droguería Suizo Argentina

Sostuvo que en los teléfonos de los principales implicados no existen comunicaciones, mensajes, chats ni registros que lo vinculen con maniobras ilícitas durante el período investigado.

"Toda la acusación descansa en un apodo de uso común ("Seba") en conversaciones entre terceros, el cual el fiscal le atribuye de forma prejuiciosa sin aportar elementos objetivos ni verificar si correspondía a otra persona", sostuvo.

Asimismo, aclaró episodios específicos citados en el dictamen demostrando , según el, que la prueba documental los desmiente o no lo involucran.

Solicitó que se deje sin efecto la medida cautelar por haberse dictado de forma general para 36 personas, sin motivación particularizada sobre su persona, sin peligro en la demora y conculcando el carácter excepcional y subsidiario de este tipo de medidas cautelares previas al procesamiento. Subsidiariamente, pide su sustitución por un embargo de monto razonable. (C5N)