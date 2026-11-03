La SIDE lanzó una inédita convocatoria pública para sumar personal: “Buscamos a los mejores”

La Secretaría de Inteligencia de Estado lanzó este martes una convocatoria pública para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación, un mecanismo inédito para el organismo.

Según informó la Secretaría, podrán postularse todos los ciudadanos argentinos con el secundario completo, desde este martes y hasta el 30 de noviembre, mediante un formulario disponible en SIDE.gob.ar/carreras.

El anuncio fue confirmado por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, quien dijo que “por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, también lo comunicó esta mañana, al cierre de su conferencia de prensa.

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El proceso tendrá varias etapas. Primero habrá una selección de perfiles entre todos los inscriptos, y quienes pasen ese filtro rendirán un examen digital de conocimientos generales. Los que lo aprueben avanzarán a evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal.

Los candidatos que se destaquen harán el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. Según explicó Auguadra, el desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes se incorporarán finalmente a la carrera profesional. “Cada etapa del camino va a ser una prueba, y solo los mejores van a llegar al final. Porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria”, afirmó.

El subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, dijo que la apertura es “un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional”, con una carrera “basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”.

Lago Rodríguez también encuadró la medida en el escenario internacional. “Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra”, planteó, y señaló que la disputa entre potencias por energía, minerales, alimentos, agua y tecnología “pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico”.

En ese esquema, sostuvo, la ubicación en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida “nos dan un valor estratégico”. Y cerró: “La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. Las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino, y las que no lo hagan van a dejar que otros lo escriban por ellas”.

Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches de la convocatoria empapelados en distintos puntos de la vía pública. En un reflejo del clásico póster norteamericano del Tío Sam, un hombre caracterizado como un ciudadano romano sostiene “buscamos a los mejores”, junto al escudo oficial de la SIDE. (TN)