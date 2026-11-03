El Gobierno envió al Senado el pliego para designar a Daniel Rafecas en la Cámara Nacional de Casación

El Gobierno nacional envió formalmente al Senado el pliego para designar al juez federal Daniel Rafecas como vocal en la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal.

Según el documento, se propone que el actual titular del Juzgado Federal N.° 3 de Comodoro Py ocupe un lugar en la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

El pliego presentado este martes 3 de noviembre lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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Con el ascenso de Rafecas quedarán cinco vacantes en 12 juzgados federales de Cómodoro Py, por las jubilaciones de Rodolfo Canicoba Corral, y Luis Rodriguez, del fallecimiento de Claudio Bonadio, y la designación de Sergio Torres en la Corte Suprema bonaerense.

Estos juzgados vacantes son subrogados por los jueces en actividad y por eso Rafecas está a cargo del juzgado N6, tras la renuncia de Canicoba Corral y hasta la semana próxima reemplaza al juez Marcelo Martínez Giorgi, que investiga la causa Libra.

AMIA

El ascenso de Rafecas impactará en la causa AMIA ya que el juez procesó a siete iraníes y un libanes utilizando la ley de Juicio en Ausencia, y lo acuso de delito de Lesa Humanidad y Genocidio, por el ataque a la sede judía que ocurrió el 18 de julio de 1994.

El juez también estaba a cargo de las causas del enriquecimiento ilícito donde se investiga al hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra el ex presidente Alberto Fernández.

Rafecas está a cargo del juzgado Federal 3 desde el 2004 y en el 2018 se presentó para ocupar una vocalía en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, donde obtuvo la mejor calificación, y en el 2020 fue propuesto por el ex presidente Fernández como Procurador General, pero esta propuesto nunca se trató.

El trámite en el Senado

El pliego de Rafecas debe tomar estado parlamentario en la primera sesión y ahi comienza un recorrido legislativo que se extiende entre un mes y 45 dias, con lo cual posiblemente se pueda aprobar en extraordinarias y en el 2027.

Tras ingresar formalmente se envía a la Comisión de Acuerdos, que hoy está acéfala por el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto. y se encuentra a cargo de su vicepresidente, el radical Maximiliano Abad, hasta que el oficialismo consiga los consensos para designar a la neuquina karinista Nadia Marquez.

El proceso legislativo prevé la publicación de los antecedentes de Rafael en el Boletín Oficial y en las redes sociales del Senado, previo a la Audiencia Pública, donde el juez deberá defender su postulación ante los senadores.

El último paso previo al recinto es la firma del despacho para lo cual se deben reunir 9 firmas para convertirse en un dictamen de mayoría y así poder tratarlo en el recinto de sesiones, donde esta designación se aprueba con mayoría simple. (NA)