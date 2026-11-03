Allanaron a un hombre en el GBA por amenazar de muerte a Javier y Karina Milei: "Hay que fusilarlos"

Un hombre que amenazó de muerte por redes sociales al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a un intendente fue allanado en su vivienda en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y allí se incautaron dispositivos que serán peritados y hasta un libro de Adolf Hitler.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron una investigación referente a amenazas de muerte al presidente de la Nación Javier Milei, a su hermana Karina y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

La presente investigación se inició en septiembre tras una denuncia vinculada a publicaciones efectuadas a través de la plataforma X de redes sociales, de un sujeto que publicó diversas expresiones de carácter amenazante dirigidas a los hermanos Milei y a Otermín, en el que se incluyeron referencias intimidatorias hacia su hija menor.

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Entre las publicaciones se destacaron: “A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”.

Asimismo, se verificó una reiteración de expresiones hostiles, violentas y alusivas al eventual uso de armas de fuego, tanto en perjuicio de autoridades municipales como de otras figuras públicas.

A partir de ello, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA inició diversas tareas investigativas, análisis de fuentes abiertas (OSINT) y diversas fuentes digitales.

Como resultado de las medidas practicadas, se logró identificar como presunto autor de las maniobras investigadas a un hombre argentino mayor de edad y estableciéndose tanto su vinculación con dichas amenazas como la de un domicilio ubicado en dicha localidad bonaerense.

Con el total de los elementos obtenidos durante la investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, ordenó el allanamiento a dicho inmueble, ubicado sobre la calle José Manuel Estrada.

Durante el operativo fue notificado de la causa un hombre de 58 años y en el lugar se secuestraron tres teléfonos utilizados para realizar las amenazas, una computadora, un disco rígido y una notebook.

A su vez, se indicó que durante el operativo se encontró un libro de la doctrina del régimen nacional socialista “Mi lucha” de Adolf Hitler.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de intimidación pública. (NA)