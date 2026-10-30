Abogado de Spagnuolo anticipó que pedirá la "nulidad de la causa ANDIS"

El abogado Mauricio D'Alessandro adelantó hoy que pedirá la "nulidad de la causa" en la que está involucrado su defendido, el ex titular de ANDIS Claudio Spagnuolo, tras confirmarse la falsedad de los audios que lo comprometían y derivaron en su salida del organismo.

"Fue una operación de inteligencia en su contra" aseveró el letrado, y añadió que las cintas "fueron editadas con IA, eran truchas, lo confirmó un peritaje de Gendarmería", y agregó que "se metieron en su privacidad".

Asimismo, sostuvo que "se cortaron pedazos para generar audios que no existieron, como el famoso Karina (Milei) 3 por ciento", en referencia a un supuesto porcentaje que recibía la hermana del presidente Javier Milei, la actual secretaria general de la Presidencia.

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Por tal motivo, y en declaraciones al programa "Basta Baby" por Radio Rivadavia, D'Alessandro afirmó que solicitará "la nulidad de la causa", debido a la falsedad de las pruebas y ratificó que "a Spagnuolo no lo van a investigar por estos audios. Nada vale".

"El error fue del fiscal (Franco) Piccardi, en lugar de investigar el origen de los audios, inició una causa y la publicitó", se lamentó D'Alessandro.

En tanto, un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional determinó que no pudo confirmar que los audios atribuidos a Spagnuolo en la causa ANDIS sean auténticos.

Según informaron, el estudio técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo. También remarcaron que no se pudieron asignar técnicamente las voces a las personas imputadas. (N/A)