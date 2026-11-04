“Los votantes nos abandonaron”: para el vice de Trump, la guerra con Irán fue clave en la derrota republicana

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que la guerra con Irán fue el principal motivo de la derrota republicana en las elecciones legislativas.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Vance admitió que una parte de los votantes que habían apoyado a Donald Trump en 2024 se inclinó por los demócratas y reclamó una discusión honesta sobre los motivos del resultado.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, escribió en referencia al conflicto que marcó la campaña electoral y que, según su análisis, provocó un fuerte rechazo entre sectores de la base republicana.

También mencionó cuatro motivos que, según una encuesta citada por uno de sus consultores, explicaban el alejamiento de esos votantes: terminar la guerra, concentrarse en el costo de vida y la inflación, priorizar los intereses de Estados Unidos y modificar la relación con Israel.

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El vicepresidente explicó que, antes de los comicios, los datos de participación habían generado optimismo en su equipo. En varios estados, sostuvo, los votantes republicanos concurrieron a las urnas en números similares a los de 2024. Sin embargo, advirtió que la asistencia no se tradujo necesariamente en votos para su partido.

“Nuestros votantes están saliendo a votar, pero puede que no voten por nosotros”, recordó que le había advertido uno de sus analistas. Después de conocerse los resultados, consideró que esa evaluación había sido acertada: el problema principal no había sido la participación, sino que muchos electores de Trump y Vance habían cambiado de opción.

Vance reconoció, además, que el mensaje económico del oficialismo pudo haber sido insuficiente durante la etapa final de la campaña. No obstante, sostuvo que el conflicto bélico fue la causa central de la derrota y cuestionó a quienes intenten explicar el resultado sin abordar esa cuestión.

El vicepresidente también anticipó que habrá discusiones internas dentro del Partido Republicano sobre cómo seguir. En ese marco, rechazó que la solución pase por impulsar una amnistía migratoria, aunque se mostró abierto a modificar la aplicación de las leyes migratorias para poner el foco, por ejemplo, en las empresas que contratan trabajadores en situación irregular.

En otro tramo, defendió la necesidad de asumir el costo político de las decisiones del Gobierno. “Si quieres argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos seis años valió la pena, entonces hazlo. Argumenta que fue un costo valioso que pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto”, planteó.

Pese al resultado adverso, Vance cerró su mensaje con un llamado a los republicanos a canalizar el enojo y reorganizarse para las próximas elecciones. A quienes habían advertido sobre el descontento electoral, les reconoció que tenían razón; al resto de sus seguidores, les pidió transformar la frustración en un nuevo impulso político. “Tomemos esa ira y volvamos al trabajo de salvar nuestro país”, expresó.

El mensaje llegó después de una contundente victoria demócrata, que le permitió al partido opositor recuperar el control de ambas cámaras del Congreso y dejó al gobierno de Trump ante un escenario legislativo más adverso para la segunda mitad de su mandato. (TN)