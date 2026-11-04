La reacción de los mercados a las elecciones en EE.UU.: las bolsas europeas y los futuros de Wall Street cotizan al alza

Los mercados internacionales reaccionaban a la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de EE.UU. Los principales bolsas europeas anotaban mejoras de hasta el 3% y los futuros de Wall Street registraban alzas de hasta 1%.

La bolsa de Milán subía un 2,2%; la de París ganaba un 1,4%; y la de Madrid repuntaba casi 3%. Mientras que en Asia, el índice Hang Seng de Hong Kong cerró con una mejora del 1,6%. El Nikkei de Tokio, en cambio, cedió un -1,4%.

La reacción se produjo luego que los demócratas recuperaran el control de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidense tras imponerse en distritos y estados clave, y le quitaran la mayoría en ambas cámaras a los republicanos.

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Este escenario se extendía a los futuros de los principales índices accionarios de Wall Street, que arrojan número positivos. El Dow Jones subía un 1,5%, los del S&P 500 escalaban un 1,1% y los de Nasdaq registraban una mejora del 0,7%.

Por su parte, el oro subía un 3%, mientras que el petróleo cotizaba a la baja y se acercaba los US$100 por barril.

“La victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos parece haber impulsado los precios del oro, ya que los inversores están cada vez más preocupados por las perspectivas fiscales”, sostuvo Hamad Hussain, economista sénior de Capital Economics a Reuters.

Dólar, bonos y acciones argentinas: cómo operan tras las elecciones en EE.UU.

En la previa a la apertura del mercado, las acciones argentinas que operan en la bolsa de Nueva York mostraban alzas de más de 5%.

El riesgo país se ubicaba en 830, el nivel más alto en los últimos 12 meses. En lo que va del año, el índice trepó 45,5%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se vendía a $1570, un récord nominal en las pantallas del Banco Nación.

El impacto de los resultados de EE.UU. en la Argentina

Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, pero también representa una fuente potencial de financiamiento para proyectos clave y un respaldo relevante para la política económica del Gobierno.

Con un gobierno estadounidense más debilitado, los participantes del mercado dudan de la capacidad de la administración republicana de volver a ayudar a Javier Milei a hacer frente a los vencimientos de bonos del año que viene. Esa visión se ve reforzada por los fuertes compromisos que el país tiene con el FMI, ya que el organismo tiene privilegios al momento de cobrar.

Por lo tanto, las chances de default de la deuda se elevan y generan ventas de bonos argentinos. Al mismo tiempo, hay pocos compradores. Como resultado de toda esa dinámica, los títulos locales bajan de precio y, en contrapartida, sube su tasa de retorno. Eso es lo que se refleja en el alza del riesgo país que hoy opera en 830 puntos básicos. (TN)