Por primera vez en la historia de Estados Unidos cuatro gobernadores negros electos ejercerán sus funciones simultáneamente.

Este hito histórico es el resultado de la reelección del gobernador demócrata Wes Moore en Maryland, la victoria del representante republicano Byron Donalds en la contienda por la gobernación de Florida y el triunfo de la demócrata Keisha Lance Bottoms en Georgia, reportó NBC News.

Horas después, David Crowley ganó la contienda por la gobernación de Wisconsin, convirtiéndose así en el cuarto gobernador negro en ganar la noche del martes.

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Antes de esas victorias, los únicos gobernadores negros electos en la historia de Estados Unidos habían sido Moore; Deval Patrick, un demócrata que fue elegido gobernador de Massachusetts en 2006; y Doug Wilder, un demócrata que fue elegido gobernador de Virginia en 1989. Ninguno ocupó el cargo simultáneamente.

En una entrevista con NBC News el mes pasado, Donalds dijo que el aspecto histórico de su candidatura era "muy especial".

“Desde una perspectiva más amplia, se ha hablado mucho en política durante las últimas dos décadas sobre la raza. Obviamente, el país ha tenido episodios muy negativos en su historia relacionados con la raza”, dijo. “Me siento honrado de ocupar este cargo, pero creo que dice mucho más sobre el estado (de Florida) que sobre mí”.

Bottoms, Donalds, Moore y Crowley podrían verse acompañados por otro candidato negro de un partido importante para gobernador en la boleta electoral.

Se trata del fiscal general del estado, Aaron Ford, en Nevada, donde se postula contra el actual gobernador republicano Joe Lombardo.

Otros no lograron el éxito en sus respectivas carreras

En Carolina del Sur, otro demócrata negro, el representante estatal Jermaine Johnson, perdió la contienda por la gobernación de su estado ante el republicano Alan Wilson.

Por el lado republicano, el representante John James perdió la contienda por la gobernación ante la demócrata Jocelyn Benson, y la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, perdió la contienda por la gobernación de Minnesota ante la demócrata Amy Klobuchar. (NA)