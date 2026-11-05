Paraguay: legisladores pidieron la destitución del presidente Santiago Peña

Un grupo de legisladores opositores presentó este miércoles una moción para destituir al actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras la intervención de uno de los bancos más importantes del país, cuyos ahorristas ahora esperan con incertidumbre la devolución de sus depósitos.

Precisamente, esa intervención del Ueno Bank generó una crisis institucional, ya que además Peña había formado parte del directorio de esa entidad hasta el año pasado, antes de asumir la primera magistratura.

La solicitud de su destitución, por presunta "mala conducta y conflicto de intereses" tuvo el respaldo de 35 legisladores de la oposición en el Congreso, cuyos integrantes volverán a reunirse este jueves para seguir con el debate, aunque serán necesarios 53 votos para impulsar la salida del jefe de Estado.

El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso este martes la intervención de Ueno Bank, uno de los más importantes del país, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la regulación local.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña

Esto motivó una crisis, ante el temor de que otras entidades puedan tener problemas similares, y derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido de Peña, quien ya designó en su lugar a Pedro De Jesús Acosta.

Una de las cuestiones que tiene en vilo a los clientes del banco es saber qué pasará con sus ahorros, ya que el Fondo de Garantías de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, es decir, 228,3 millones de guaraníes, unos 38.300 dólares. (NA)