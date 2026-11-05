Estados Unidos: demócratas avanzarían contra Bessent por el rescate monetario a la Argentina

La avanzada demócrata en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos tiene decidido avanzar contra el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, por el rescate monetario que brindó al presidente argentino, Javier Milei, lo que coloca en jaque al denominado swap de monedas con la Argentina.

Figuras críticas del préstamo como el senador electo por Michigan Abdul El-Sayed o la empoderada senadora Elizabeth Warren avanzaron políticamente tras las elecciones de medio término en los Estados Unidos y así tiembla esa especie de garantía de Milei y Luis Caputo frente a posibles turbulencias cambiarias, afirmaron medios compenetrados con las relaciones políticas entre los Estados Unidos y la Argentina.

“No, no deberíamos rescatar al líder radical de extrema derecha de la Argentina. En cambio, deberíamos financiar Medicaid en casa”, escribió el año pasado El-Sayed, primer senador musulmán de la historia y una figura ascendente del Partido Demócrata, según recordaban hoy los medios.

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Por su parte, Warren, quien empujó la campaña de El-Sayed, fue de las principales críticas de la ayuda a la Argentina en el Senado de los Estados Unidos, pero, al estar en minoría, no pudo avanzar contra Bessent.

Con el cambio de mayoría, Warren suena para conducir algunas de las comisiones clave para la investigación del préstamo o para un cambio de reglas que le complique a Donald Trump un posible nuevo rescate.

Incluso existieron contactos secretos entre asesores de los congresistas demócratas con diputados del peronismo en la Argentina para investigar a fondo el denominado swap.

Un medio argentino como La Política On Line subrayó que “la senadora Warren incluso utilizó los argumentos del peronismo para su pedido de informes a Bessent”.

Ya en campaña los demócratas habían anticipado la idea de iniciar investigaciones contra Trump y no se descarta que uno de los objetivos sea el swap de Bessent, algo que ya intentaron el año pasado.

El programa de estabilización que firmaron la Argentina y Estados Unidos no necesitaba el respaldo formal del Congreso, pero sí hubo varios proyectos demócratas en contra.

La más agresiva fue Warren, quien propuso oportunamente eliminar ese tipo de asistencia a otros países.

¿Sergio Gor entra por Marco Rubio?

Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, podría sustituir a Marco Rubio como secretario de Estado, según informó The Washington Sun, citando a 10 personas familiarizadas con conversaciones internas.

Su nombre circuló en el entorno de Donald Trump para ocupar altos cargos tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato.

Entre los posibles cargos para Gor, figuran también la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca, que ocupa Susie Wiles, y el puesto de subsecretario de Estado, en manos de Christopher Landau.

Ni el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ni la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, anunciaron planes de abandonar la Administración pero funcionarios del Departamento de Estado y miembros de círculos republicanos creen que el primero podría salir para preparar su candidatura presidencial en 2028 o 2032.

Gor rechazó las versiones y negó haber hablado con nadie sobre otro puesto: “Esta historia es una completa y absoluta estupidez“, declaró.

Aseguró que Rubio demostró ser “el secretario de Estado más cualificado, exitoso y extraordinario de la historia” y añadió: “Es insustituible y un querido amigo“.

El 4 de noviembre, fuentes citadas por Daily Mail describieron un ambiente sombrío en la Casa Blanca tras la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato.

Según un testimonio, Trump veía Fox News “sin apenas pronunciar palabra y paralizado hasta quedar en silencio“.

Interlocutores del medio anticiparon posibles salidas de la Administración: uno consideró que el presidente acabaría responsabilizando al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, de la derrota en el contexto de la guerra contra Irán, mientras que otro sentenció: “[Marco] Rubio está acabado“. (NA)