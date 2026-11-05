Crisis en Paraguay: la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el inicio de juicio político contra el presidente, Santiago Peña, pese a que había presentado su renuncia al cargo tras el colapso del banco Ueno Bank que provocó que los ahorristas no pudieran acceder a sus depósitos.

Los 78 legisladores presentes votaron a favor del proceso, por lo que ahora el Senado deberá decidir si continúa con la destitución o acepta la dimisión del mandatario, amplió el diario paraguayo ABC.

La decisión se produjo menos de una hora después de que se conociera la renuncia de Peña, presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13:30, hora local.

Aunque durante la sesión ya se había mencionado la posibilidad de que el presidente dejara el cargo mediante la renuncia, los diputados igualmente resolvieron avanzar con el juicio político.

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Con esta aprobación, la Cámara de Senadores tendrá la última palabra sobre el futuro político e institucional de Peña: deberá resolver si prosigue el procedimiento de destitución o si acepta su renuncia y rechaza el juicio político.

El mandatario decidió presentar su renuncia en medio de la crisis financiera desatada tras el inicio por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) del procedimiento de resolución de Ueno Bank, situación que profundizó la tensión política en el país.

Peña anunció la dimisión a través de su cuenta oficial de X donde escribió: “Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”, anunció Peña. (NA)