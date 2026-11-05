Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que podría asumir en Paraguay tras la renuncia de Peña

Pedro Alliana es el dirigente político que quedaría al frente de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña, presentada este jueves. Hasta ahora vicepresidente de la República, debería asumir la Presidencia para completar el mandato que se extiende hasta agosto de 2028. Esto se concretaría una vez que el Gobierno le acepte la renuncia a Peña.

La salida de Peña se produjo en medio de una profunda crisis política y financiera por el colapso de Ueno Bank, que derivó en cuestionamientos a su gestión y en el impulso de un juicio político en el Congreso. En ese escenario, Alliana pasó a ocupar un lugar central en la sucesión presidencial.

Conocido como “Mangui”, Alliana es uno de los principales referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como el Partido Colorado. Su trayectoria incluye cargos como gobernador de Ñeembucú, diputado nacional y presidente de la conducción partidaria.

Quién es

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Pedro Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de dedicarse de lleno a la política, trabajó en el comercio.

Su carrera institucional comenzó a tomar fuerza en 2008, cuando fue elegido gobernador de Ñeembucú. Ocupó ese cargo hasta 2012 y, un año después, llegó a la Cámara de Diputados como representante de su departamento. Fue reelegido en 2018.

Durante su paso por el Congreso presidió la Cámara Baja en distintos períodos, entre 2019 y 2022. También tuvo un papel determinante en la estructura del Partido Colorado: en julio de 2015 asumió la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR, cargo que mantuvo hasta enero de 2023.

Desde esa posición consolidó su relación con Honor Colorado, el sector interno liderado por el expresidente Horacio Cartes, una de las figuras de mayor influencia dentro del oficialismo paraguayo.

La relación política con Cartes fue uno de los pilares de su crecimiento dentro del Partido Colorado. Alliana se convirtió en uno de los dirigentes de confianza del expresidente y en una figura clave para la articulación política del oficialismo.

En 2023 fue elegido para acompañar a Santiago Peña en la fórmula presidencial. Ambos ganaron las elecciones generales del 30 de abril y asumieron el 15 de agosto de ese año.

Durante la gestión, Alliana mantuvo un papel activo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Su peso dentro del partido también lo convirtió en una pieza importante para la gobernabilidad de Peña.

Sin embargo, la crisis por Ueno Bank modificó el escenario. La pérdida de respaldo político al presidente y el posicionamiento de Cartes frente al proceso de juicio político terminaron por precipitar la salida de Peña.

Con la renuncia de Peña, Alliana debería asumir la Presidencia de acuerdo con el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución paraguaya.

De esta manera, quedaría al frente del Poder Ejecutivo hasta el final del actual período constitucional, previsto para agosto de 2028. La vacancia en la Vicepresidencia deberá resolverse mediante el procedimiento establecido en el artículo 234 de la Constitución. (TN)