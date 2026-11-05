Continuaron las protestas en Francia: manifestaciones sindicales

Las manifestaciones por los salarios y contra la carestía en Francia habían reunido a comienzos de la tarde de este jueves a cientos de miles de personas fuera de la región parisina, aumentando la presión sobre el Gobierno para que conceda un aumento considerable del salario mínimo (Smic), informaron medios parisinos.

La CGT contabilizaba más de 250.000 manifestantes en 73 marchas a las 13:00, mientras que el entorno del ministro del Interior daba, para la misma hora, la cifra de 270.000 manifestantes en 180 movilizaciones, que se desarrollaban “en líneas generales con normalidad”, fuera de París.

Se trata de una movilización masiva, convocada por casi la totalidad de los sindicatos y respaldada por organizaciones juveniles, después de las importantes protestas de los días 17, 24 y 31 de octubre.

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“Ya sabemos que esta jornada será un éxito”, declaró la líder de la CGT, Sophie Binet, al frente de la manifestación parisina en la plaza de la República, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Violentas protestas en Alemania y Francia

La salida de la marcha, en la que participaron los candidatos presidenciales Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann (recibido con silbidos) y Marine Tondelier, estuvo precedida por un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado racista ocurrido en Yvelines.

“La CFDT recibe también muy buenos informes sobre la movilización en el terreno”, celebró por su parte la secretaria general de la CFDT, Marylise Léon.

“La cuestión hoy no es si vamos a ganar”, sino “cuánto vamos a ganar”, afirmó Sophie Binet, que exige un aumento del 10 % del salario mínimo.

Marylise Léon, que reclama un incremento extraordinario de 100 euros para el SMIC, pidió “respuestas concretas” tanto “al Gobierno en su papel de empleador público como a los responsables de las empresas y de las organizaciones patronales”, para responder a la dificultad actual de los franceses para “llegar a fin de mes”.

El ministro encargado de las Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, mencionó en Franceinfo el anuncio “probablemente mañana” (viernes) de una “medida sobre el salario mínimo”.

“Estamos hartos”

“Llevamos tres semanas movilizándonos y es completamente estéril. No hay ninguna toma de conciencia de lo que está pasando; solo se habla de los violentos y de los contenedores que arden”, lamentó Raphaël, un agricultor de 50 años que acudió a manifestarse con sus hijos en Bayona.

En Marsella, Léa, de 31 años, asegura que está “harta de tener que contar cada euro” y sentencia: “Este movimiento social da esperanza”.

En Lyon, la prefectura contabilizó 30.500 manifestantes y la CGT 55.000, más que durante las protestas contra la reforma de las pensiones de 2023.

Se produjeron tensiones en la cabecera de la marcha y un fotógrafo de la AFP, que llevaba el brazalete de prensa, recibió cinco golpes de porra durante una carga policial de los CRS.

Esta primera convocatoria desde el inicio del curso para reunir a los sectores público y privado logró sumar a estudiantes de secundaria y universitarios, que protagonizaron intentos de bloqueo en ciudades como Estrasburgo, Marsella o Burdeos; también participaron los chalecos amarillos, que reanudaron hace tres sábados las protestas contra el alto coste de la vida, así como los agricultores de la Confederación Campesina, entre otros colectivos.

En el centro de París, decenas de estudiantes de secundaria se concentraron por la mañana en la rue de Rivoli frente a un importante dispositivo policial.

Cerca de un millar de institutos están bloqueados o cerrados administrativamente, según el Snes-FSU, principal sindicato de enseñanza secundaria, mientras que Matignon solo contabiliza 81 de los 3.700 centros del país y, según el Ministerio de Educación, cerca del 16 % del profesorado está en huelga.

En la enseñanza superior, un tercio de los centros se encuentran “afectados” por las movilizaciones, según el Gobierno. Por su parte, la Unión Estudiantil asegura que el 90 % de las aproximadamente 70 universidades francesas están “movilizadas”, es decir, bloqueadas o cerradas.

La Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, cerrados

Decidido a evitar nuevas imágenes de disturbios como las del 17 de octubre, que dieron la vuelta al mundo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había anunciado el despliegue de 70.000 policías y gendarmes, prometiendo una respuesta “de extrema firmeza”.

Tras varias semanas de manifestaciones marcadas por episodios de violencia y enfrentamientos con las fuerzas del orden, esta jornada de movilización viene acompañada de protestas por supuestas vulneraciones de la libertad de manifestación.

Los organizadores denuncian las prohibiciones impuestas en varias ciudades para desfilar por determinadas zonas céntricas, como Burdeos, Estrasburgo, Lyon o Toulouse.

En París, finalmente lograron autorización para marchar por el centro tras un pulso con la prefectura. Aunque en Angulema no circulaba ningún autobús, el transporte se vio globalmente poco afectado durante esta jornada de huelga.

Los turistas que esperaban visitar la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo se llevaron una decepción: ambos monumentos permanecieron cerrados.

Macron aboga por una coalición

El presidente Emmanuel Macron aboga por una “coalición” desde la centroizquierda hasta la derecha para las elecciones presidenciales de 2027, cuando los candidatos de extrema derecha y de izquierda radical lideran los sondeos, indicó este jueves a la AFP un allegado.

Macron llegó al poder en 2017 con una candidatura centrista, que debilitó el bipartidismo entre el Partido Socialista (izquierda) y la tradicional formación de derecha, representada actualmente por Los Republicanos (LR).

Pero, tras dos mandatos consecutivos, ya no puede presentarse a las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril y el 2 de mayo próximos. Según los sondeos, la ultraderechista Marine Le Pen se impondría en el balotaje al líder de izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Macron “no se resigna a un duelo” entre Le Pen y Mélenchon, aseguró este interlocutor habitual del presidente centroderechista, quien pidió el anonimato y confirmó informaciones aparecidas en la prensa, según el sitio RFI.

El jefe de Estado francés abogaría así por una “lógica de coalición” que iría desde el candidato socialdemócrata Raphaël Glucksmann hasta el aspirante derechista liberal David Lisnard, que dejaría fuera a los candidatos de izquierda y de extrema derecha. (NA)