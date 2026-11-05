Por falta de quórum, se levantó la sesión del Congreso que iba a definir si aceptaban la renuncia de Peña

Por falta de quórum, se levantó la sesión conjunta del Congreso de Paraguay que debía definir si se aceptaba la renuncia del presidente Santiago Peña.

Los legisladores oficialistas del Partido Colorado abandonaron el recinto durante la votación, después de advertir que no tenían los votos suficientes para aprobar la dimisión del mandatario y habilitar la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana.

La sesión se desarrolló en medio de la crisis política desatada por la intervención de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos, y del avance del pedido de juicio político contra Peña, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.

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La decisión de los legisladores oficialistas generó fuertes cuestionamientos de la oposición. El senador liberal Líder Amarilla advirtió que aceptar la renuncia permitiría que Peña accediera a la condición de senador vitalicio y, con ella, a fueros parlamentarios.

También sostuvo que la dimisión no debía interrumpir el proceso de juicio político. (TN)