Milei disertará en la Sociedad Rural tras el impacto por la renuncia de Peña

El presidente Javier Milei encabezará este viernes, desde las 12:30, la tradicional reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Un encuentro que tendrá lugar en el predio ferial de Palermo y donde se espera que el mandatario repase los lineamientos económicos de su gestión ante la cúpula agropecuaria.

"El presidente va a hablar", se limitaron a informar desde Casa Rosada pero sin detalles sobre si la actividad tendrá prensa.

La presencia del jefe de Estado en la SRA —tras participar de la Cumbre Iberoamericana en España— congregará a los principales referentes del sector en un tramo clave del calendario económico, marcado por el balance anual de las entidades del campo y las proyecciones de cara a 2027, año electoral.

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En simultáneo con la actividad local, la abrupta renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay sacudió el escenario político sudamericano, desatada en medio de una profunda crisis financiera a raíz del caso Ueno Bank y la avanzada de un juicio político en el Congreso.

La dimisión de Peña —quien ya había cancelado su participación en la Cumbre Iberoamericana de Madrid— generó fuertes repercusiones en las cancillerías de la región. Por el momento, no hubo respuestas desde Balcarce 50. Solo se limitaron a señalar que están "monitoreando los acontecimientos". Milei no ofreció declaraciones sobre el desenlace de su aliado. (NA)