Murió la exdiputada Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda

La exdiputada Patricia Walsh falleció, este jueves, luego de haber sido operada de una afección pulmonar y estar internada durante varios días.

La hija del periodista Rodolfo Walsh murió, a los 74 años, en la clínica Suizo Argentina, por una complicación devenida en una neumonía, después de la intervención quirúrgica a la que había sido sometida días atrás.

Fue una reconocida política y referente de izquierda, que ejerció como legisladora tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; impulsó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas en 2003 y fue candidata a la presidencia de la Nación en dos oportunidades.

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Hasta hace algunas semanas, Walsh trabajó fervientemente en la defensa de los Derechos Humanos y fue querellante en el juicio denominado la "Masacre de la calle Corro" donde, este año, tuvo una gran participación debido a que una de las víctimas había sido su hermana, María Victoria Walsh, quien murió el 29 de septiembre de 1976.

En mayo pasado, prestó una declaración testimonial muy relevante, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, para exigir justicia por el asesinato de su hermana y los otros cuatro militantes perpetrado por última dictadura militar.

En 2025, llevó adelante una presentación judicial conjunta con la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman para exigir la preservación de los archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de que sean destruidos. (NA)