Piden que el Presupuesto 2027 incluya fondos para la recuperación del Hospital Penna

La senadora provincial Nerina Neumann (UCR) presentó un proyecto de declaración en el Senado bonaerense para solicitar que el Poder Ejecutivo incorpore en el Presupuesto 2027 los recursos necesarios para la recuperación integral del Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. José Penna" de Bahía Blanca.

"El Penna es fundamental para Bahía Blanca y para los vecinos de toda la región que necesitan atención de alta complejidad. Por eso, su recuperación debe ser una prioridad del presupuesto provincial, con recursos para las obras y también para los profesionales, el equipamiento y el funcionamiento de sus servicios", expresó la legisladora.

La iniciativa contempla la reparación y adecuación de las instalaciones, la cobertura de cargos profesionales, técnicos y de enfermería, el fortalecimiento de las guardias y la recuperación de la capacidad operativa de los quirófanos. También incluye las áreas de internación, terapia intensiva, maternidad y neonatología, junto con diagnóstico por imágenes, consultorios, insumos y formación de profesionales.

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En los fundamentos, la legisladora señaló que "las inundaciones de marzo de 2025 profundizaron dificultades estructurales y operativas que el establecimiento ya atravesaba". Asimismo, reconoce las inversiones provinciales realizadas para recuperar los sectores afectados y planteó la necesidad de una respuesta integral y sostenida.

"La recuperación del hospital debe contemplar tanto los daños de la inundación como las necesidades que venían de antes. Las obras necesitan estar acompañadas por personal e insumos para que cada servicio pueda dar respuesta a los pacientes", sostuvo.

Neumann destacó además el papel del Penna como centro de referencia de la Región Sanitaria I, integrada por quince distritos del sur bonaerense. En ese sentido, advirtió que las dificultades en su funcionamiento repercuten sobre los hospitales municipales y las derivaciones de pacientes que requieren atención especializada.

"Detrás de cada derivación hay una persona y una familia que muchas veces deben recorrer cientos de kilómetros. Fortalecer el Penna significa mejorar el acceso a la salud de toda nuestra región. El Presupuesto 2027 debe dar una respuesta concreta a esa necesidad", concluyó.

Antecedentes de reclamos

La situación fue objeto de distintas iniciativas legislativas municipales. En particular, el Concejo Deliberante de Monte Hermoso abordó en reiteradas oportunidades las dificultades prestacionales del Hospital Penna y sus consecuencias para los habitantes de los municipios que dependen de sus servicios de alta complejidad.

La problemática también fue abordada por el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, que mediante la Resolución Nº 100, sancionada el 12 de junio de 2025, expresó su preocupación por las condiciones de infraestructura y prestación de servicios del establecimiento, solicitando información a sus autoridades y requiriendo que se garantizaran condiciones edilicias, sanitarias y laborales adecuadas.