Subsidios al transporte público: 80 intendentes se manifestaron en el Congreso

Casi 80 intendentes participaron de un reclamo unificado por el recorte de los subsidios al transporte público del interior y por el ajuste al plan de salud en la Cámara de Diputados.

Los planteos fueron llevados a cabo por mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y Santa Cruz; y se realizaron durante una reunión de la comisión de Asuntos Municipales

Con una escasa participación del oficialismo y sus aliados, la sala 2 del anexo de Diputados se colmó de intendentes de distintos espacios políticos y provincias, con mayor presencia cordobesa, que manifestaron su preocupación por ambas problemáticas.

El Gobierno nacional resolvió este lunes aumentar los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires para mantener congelada la tarifa del boleto de colectivo, al menos, hasta enero de 2027.

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Las repercusiones en el resto de las provincias no tardaron en llegar. El malestar lo hicieron saber, en primer lugar, los gobernadores de Córdoba y Salta.

Los intendentes cuestionaron la desigual distribución de los subsidios entre el AMBA y el interior y advirtieron que el retiro de los aportes nacionales trasladó el costo del servicio a los municipios y los usuarios.

Los intendentes llevaron su reclamo al Congreso

También reclamaron que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles se distribuyan con un criterio federal. En ese marco, no descartaron recurrir a la Corte Suprema para reclamar por los fondos que consideran que les corresponden.

Gran parte de los subsidios al transporte están financiados por el impuesto a los combustibles (ICL), que paga cualquier persona en el país cuando carga nafta o gasoil. (C5N)