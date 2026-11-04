Causa $Libra: Casación aceptó tratar la queja de dos querellantes y podría reactivarse la investigación

En un revés judicial para el presidente Javier Milei en la causa Libra, la Cámara Federal de Casación Penal aceptó tratar la queja de dos querellantes y podría reactivarse la investigación. El tribunal tomó el reclamo, fijó una audiencia y todavía debe resolverse la cuestión de fondo: si vuelven como querellantes al expediente.

La decisión es de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar. Por mayoría, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Esta última sala había rechazado aceptar como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos, Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, en una convalidación de la decisión del juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi.

Slokar consideró que los agravios invocados por la parte podían constituir algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que correspondía hacer lugar a la queja.

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Ledesma adhirió a esa solución al considerar que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia, mientras que Yacobucci votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible el recurso de queja.

Semanas atrás Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el expediente que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción del activo digital.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano. La decisión también alcanzó a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.

La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo.

Según las denuncias reconstruidas en el fallo la cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.

Taiano pidió los sobreseimientos después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. (TN)