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“La Argentina lo espera con enorme alegría”: el mensaje de Milei a León XIV por su visita al país

Luego de que el sumo pontífice confirmara el inicio de su viaje a Sudamérica el próximo viernes, el Presidente le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

El presidente Javier Milei expresó su entusiasmo ante la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y le dio la bienvenida a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó la importancia de recibir al Sumo Pontífice en el país.

“La Argentina lo espera con enorme alegría”, escribió el mandatario, quien además manifestó que será “un gran honor recibirlo en nuestra tierra”.

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En su publicación, Milei también hizo referencia al significado espiritual de la visita y expresó su deseo de que la presencia del Papa contribuya a fortalecer la fe, renovar la esperanza y transmitir un mensaje de paz a todos los argentinos.

“Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”, señaló el Presidente.

Finalmente, cerró su mensaje con una cálida expresión de bienvenida: “¡Lo esperamos, Santo Padre!”, acompañado por emojis de dos leones.

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