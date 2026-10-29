"No viene a hacer política partidaria": Pettovello dijo que el Gobierno no espera un discurso crítico de León XIV

A días de la visita del papa León XIV, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que "no se espera" un discurso crítico del sumo pontífice contra el Gobierno, y remarcó: "Viene en una misión pastoral, no a hacer política partidaria".

En ese sentido, la funcionaria atribuyó eventuales lecturas políticas "al periodismo" y a "algunos sectores de la sociedad que puedan hacer interpretaciones no válidas", y reiteró la expectativa del Ejecutivo por la pronta llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

"Estamos muy esperanzados de que venga. Por suerte finalmente va a venir, nunca se había negado esa posibilidad, así que estamos contentos porque mejoró, porque está bien de salud, y porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con una visita muy necesaria para toda la región, no solamente para la Argentina", dijo Pettovello en diálogo con MDZ y otros medios. ,

Consultada por posibles discursos críticos contra la política social del Gobierno de Javier Milei, la ministra de Capital Humano fue tajante: "No se espera eso, porque ya lo dijo la Iglesia en reiteradas oportunidades, que el Papa viene en una misión pastoral, no viene a hacer política partidaria, ni de ningún tipo. Ni en Argentina, ni en ningún otro lugar del mundo".

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"No es lo que hace la Iglesia, así que todo lo demás va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas", explicó.

Además, afirmó que esperan una "convocatoria multitudinaria" y completó: "La Argentina es un país mayoritariamente católico, ya hubo otras visitas de Papas, con lo cual creo que va a ser al mismo nivel de concurrencia, va a ser un ejemplo".

Pettovello también destacó "la armonía" del Gobierno nacional en su trabajo conjunto con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires para coordinar el despliegue y el dispositivo de seguridad necesario para las distintas actividades que dispuso el Vaticano. (TN)