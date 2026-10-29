"No viene a hacer política partidaria": Pettovello dijo que el Gobierno no espera un discurso crítico de León XIV
La funcionaria atribuyó eventuales lecturas políticas "al periodismo" y a "algunos sectores que puedan hacer interpretaciones no válidas", y reiteró la expectativa del Ejecutivo por la pronta llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
A días de la visita del papa León XIV, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que "no se espera" un discurso crítico del sumo pontífice contra el Gobierno, y remarcó: "Viene en una misión pastoral, no a hacer política partidaria".
En ese sentido, la funcionaria atribuyó eventuales lecturas políticas "al periodismo" y a "algunos sectores de la sociedad que puedan hacer interpretaciones no válidas", y reiteró la expectativa del Ejecutivo por la pronta llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
"Estamos muy esperanzados de que venga. Por suerte finalmente va a venir, nunca se había negado esa posibilidad, así que estamos contentos porque mejoró, porque está bien de salud, y porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con una visita muy necesaria para toda la región, no solamente para la Argentina", dijo Pettovello en diálogo con MDZ y otros medios. ,
Consultada por posibles discursos críticos contra la política social del Gobierno de Javier Milei, la ministra de Capital Humano fue tajante: "No se espera eso, porque ya lo dijo la Iglesia en reiteradas oportunidades, que el Papa viene en una misión pastoral, no viene a hacer política partidaria, ni de ningún tipo. Ni en Argentina, ni en ningún otro lugar del mundo".
"No es lo que hace la Iglesia, así que todo lo demás va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas", explicó.
Además, afirmó que esperan una "convocatoria multitudinaria" y completó: "La Argentina es un país mayoritariamente católico, ya hubo otras visitas de Papas, con lo cual creo que va a ser al mismo nivel de concurrencia, va a ser un ejemplo".
Pettovello también destacó "la armonía" del Gobierno nacional en su trabajo conjunto con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires para coordinar el despliegue y el dispositivo de seguridad necesario para las distintas actividades que dispuso el Vaticano. (TN)