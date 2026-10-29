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Presentaron el Papamóvil que usará León XIV en Argentina

El evento fue en una automotriz y el mismo contó con la presencia del Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach.

El Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach recibe la llave

El Papamóvil en el que se trasladará León XIV en su visita a la Argentina fue presentado y entregado este jueves en un evento en el que estuvo presente el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede.

La unidad se la entregó la automotriz Toyota a Banach para que sea utilizada por el papa León XIV del 8 al 11 de noviembre y la citada empresa presentó formalmente una de las dos camionetas Hilux especialmente adaptadas y donadas para los traslados del Pontífice en Buenos Aires y Córdoba.

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El evento se realizó en un concesionario, mientras que la segunda unidad ya fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde estará bajo la custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades oficiales del Papa.

En tanto, según indicó La Nación, los dos Papamóviles fueron construidos sobre la base de unidades Toyota Hilux fabricadas en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires, siguiendo los requerimientos especificados por el Vaticano y, para llevar a cabo la transformación de los rodados, la automotriz trabajó en conjunto con una empresa con 70 años de trayectoria en carrozado vehicular.

Por otro lado, para la logística y la articulación del proyecto, la empresa Furlong estuvo a cargo del transporte confidencial de los vehículos al tiempo que un concesionario fue el nexo institucional con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. (NA)

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