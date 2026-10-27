Cortes, puntos de ingreso y permisos para entrar: así será el operativo de seguridad por la visita de León XIV

El operativo de seguridad por la visita del Papa León XIV comenzará al mediodía del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11, con controles policiales y restricción vehicular total en el perímetro comprendido por las avenidas del Libertador y Callao y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

Esta delimitación responde a los requerimientos del operativo coordinado con el Gobierno Nacional para la visita del Sumo Pontífice, que se alojará en la Nunciatura Apostólica, sobre Avenida Alvear al 1600; solo podrán ingresar frentistas, comerciantes y huéspedes de alojamientos, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los únicos puntos de ingreso y egreso serán en Avenida Callao y Quintana, y en Libertador y Quintana y, para poder pasar, se deberá presentar el DNI con el domicilio que coincida con el lugar de acceso, y/o la placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad, disponible para frentistas, comerciantes y trabajadores que no puedan validar el ingreso con DNI actualizado.

La placa podrá retirarse presentando un servicio habilitado en el domicilio de ingreso (por ejemplo: ABL, expensas, servicio de agua, luz) en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050), desde el lunes 2 de noviembre hasta el viernes 6 inclusive, en el horario de 8 a 16hs. También se podrá retirar en la mesa ubicada en Rodríguez Peña y Av. Alvear, desde el lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20hs.

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En el caso de comercios u oficinas, deberá entregarse documentación que respalde la actividad, como servicio, habilitación comercial o constancia de inscripción en ARCA; para los trabajadores, la validación podrá realizarse con recibo de sueldo, factura o constancia de alta laboral también en ARCA.

Los vecinos deberán retirar sus vehículos estacionados dentro del perímetro antes de las 12hs. del 7 de noviembre y podrán estacionar a 45° sobre Avenida Callao (mano derecha), entre Vicente López y Libertad; y en Av. del Libertador (sentido hacia Retiro) entre Libertad y Av. Callao. Los vehículos que no sean retirados a tiempo serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Durante la vigencia del operativo por la visita del Papa, no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios, por lo que se recomienda anticipar el abastecimiento de mercadería.

Por otra parte, la circulación para servicios y proveedores será fraccionada: sábado 7 durante todo el día; domingo 8 desde la mañana hasta la tarde; lunes 9 y martes 10 desde la mañana hasta el mediodía; y miércoles 11 desde el mediodía.

Finalmente, los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva de hospedaje y los servicios, como la recolección de basura y colectivos de transporte público, cambiarán sus recorridos y horarios. (NA)