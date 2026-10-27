“Debe investigarse si Milei no colaboró”: la oposición pide explicaciones por el posible paso de Bolsonaro por el país

Distintos dirigentes de la oposición apuntaron contra el Gobierno nacional por la huída de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos y también por no reconocer de manera pública el triunfo presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

El diputado de Fuerza Patria Juan Grabois arremetió contra el mandatario argentino. "Milei siempre antepone sus intereses personales y su posición ideológica por sobre el interés nacional", afirmó en su cuenta de la red social X y sostuvo que "esto daña gravemente la posición internacional de la Argentina.".

"No es la primera vez. Todos, con independencia de nuestra pertenencia política, debemos exigirle que reconozca el triunfo de Lula", cerró.

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Myriam Bregman diputada del Frente de Izquierda hizo hincapié en que "las máximas autoridades del Gobierno deben aclarar si Bolsonaro, el amigo en fuga de Milei, pasó por la Argentina"

Y dejó en claro que "lo que nadie duda es que estos derechistas proclaman que 'el que las hace las paga' y hacen alarde de su mano dura, salvo cuando se trata de ellos mismos.".

"En ese caso, acuden a la protección de los Milei, los Trump y los integrantes de la internacional de ultraderecha", concluyó.

En la misma línea, el legislador porteño y presidente del Partido Obrero, Gabriel Solano advirtió: "Esperemos que el gobierno que dice haber echado a '30.000 terroristas' no sea cómplice del prófugo Bolsonaro" y agregó: "Debe investigarse si Milei no colaboró con Bolsonaro para que se fugue de Brasil. La internacional de ultraderecha es un aguantadero".

Por su parte, Leandro Santoro, legislador de la ciudad de Buenos Aires, planteó: "Si hoy no reconocen la victoria de Lula, no esperen que mañana reconozcan su propia derrota".

Por lo tanto, "la enseñanza es clara: No alcanza con ganarles una elección. Hay que aplastarlos electoralmente, derrotarlos politicamente y vencerlos culturalmente".

El diputado nacional Esteban Paulón dio un paso más y presentó un proyecto de ley mediante el cual le solicitó al "Poder Ejecutivo Nacional, que por intermedio de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara en relación con el eventual ingreso al territorio argentino del ciudadano brasileño Flávio Bolsonaro y su presunta salida del país en un vuelo privado con destino a los Estados Unidos". (NA)