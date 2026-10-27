Medios brasileños afirman que Flávio Bolsonaro escapó del país y está en vuelo rumbo a Estados Unidos

Medios brasileños aseguran que Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos luego de incumplir la orden del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien le exigió entregar todos sus pasaportes —incluidos los extranjeros— a la Policía Federal en un plazo de 24 horas.

La medida se dictó en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz.

Según el diario Metrópoles, el senador Flávio Bolsonaro se fue hacia Estados Unidos junto con su mujer y sus dos hijas. El avión ya está en vuelo. La información fue confirmada por personas cercanas a la familia.

La decisión de Moraes, tomada el domingo por la noche, incluyó tres puntos clave: prohibición de contacto entre Flávio y Tomaz, cancelación de todos los pasaportes brasileños (también el diplomático) y la entrega obligatoria de cualquier pasaporte de otra nacionalidad.

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En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, confirmó que Flávio Bolsonaro posee pasaporte italiano, documento que también debía ser entregado.

Según indicó el sitio g1, la Policía Federal investiga si Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras su derrota electoral del domingo 25 de octubre, a pesar de la prohibición del Supremo Tribunal Federal.

Según indicó el diario Folha de Sao Paulo, circulan versiones de que el senador habría cruzado la frontera hacia Puerto Iguazú, aunque la Dirección Nacional de Migraciones informó que no hay registro de ingreso de Flavio Bolsonaro a la Argentina.

Por lo tanto, si se produjo, fue clandestina. “Se desconoce el paradero del senador y su familia. Asistentes, amigos y políticos han intentado contactarlo durante toda la mañana, sin éxito”, indicó el medio paulista.

En declaraciones a Metrópoles, el coordinador general de la campaña presidencial del excandidato, el senador Rogério Marinho (PL-RN), negó que el dirigente haya salido del vecino país: “Eso no sucedió”.

Un vuelo operado por Baires Fly, tenía previsto despegar a la madrugada de Puerto Iguazú hacia Miami a las 2:30 de la madrugada, pero fue cancelado antes de la salida y se cree que el excandidato presidencial era uno de los pasajeros.

Las autoridades brasileñas mantienen contacto con sus pares argentinos para verificar cualquier movimiento migratorio, pero no se identificó ninguna confirmación de entrada al país vecino. Consultado por el medio g1, el equipo de Flávio Bolsonaro no respondió a los pedidos de información.

En un video publicado en redes sociales, Flávio Bolsonaro contó que fue notificado por la Policía Federal para entregar sus pasaportes cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. “Hoy de mañana fui a visitar a mi padre. Cuando salía, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta y, en la calle, fui intimado a entregar mis pasaportes y también estoy prohibido de salir del país”, expresó el senador.

Flávio cuestionó la decisión de Moraes, asegurando que se basó en declaraciones de su hermano Eduardo -prófugo de la justicia brasileña en Estados Unidos- sobre una posible salida del país en caso de derrota electoral. “Nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es Justicia?”, planteó.

El senador reafirmó su intención de seguir en la oposición al gobierno de Lula: “No vamos a permitir que esto pase. No me van a callar ni intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil. Pase lo que pase, no vamos a desistir”.

La resolución de Alexandre de Moraes incluyó la prohibición de contacto entre Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz, la cancelación de todos los pasaportes brasileños, incluidos los diplomáticos, a nombre de Flávio Bolsonaro, y la entrega en 24 horas de cualquier pasaporte de otras nacionalidades que posea el senador.