Flávio Bolsonaro: el avión detenido en Iguazú intentó salir del país como "vuelo sanitario"

El avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, retenido en el Aeropuerto de Puerto Iguazú, habría pretendido salir del país como "vuelo sanitario", confiaron fuentes aeroportuarias.

De acuerdo a sus relatos, el operativo para tener "bajo línea" —como se llama a este tipo de maniobras— se frustró al difundirse la versión de que uno de los que viajarían en el vuelo era el excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro.

En un vuelo sanitario no se realizan los controles biométricos, por lo que hay un control más laxo debido a que —se supone— se viaja con un paciente y eso permite un movimiento más fluido en la salida.

Antes del mediodía de este martes, la Dirección Nacional de Migraciones afirmó que no había registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, según el comunicado que difundió el organismo. (NA)