A partir del movimiento de un avión argentino, la Policía de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro huyó

La Policía Federal brasilera se encuentra investigando si el excandidato a la presidencia y actual senador por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro. intentó viajar desde la Argentina a los Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, que partió anoche desde Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú.

Según indicaron fuentes aeroportuarias, el avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22:15 y tocado pista a las 23:45 en la ciudad fronteriza con Brasil, tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero aún se encuentra retenido en la estación aérea misionera debido a una serie de "controles adicionales".

Las fuentes señalaron que, según el polan de vuelo presentado, el avión debía despegar con cuatro pasajeros, más los dos pilotos y una tripulante de cabina hacia el país del norte, pero surgieron algunos problemas con la identidad de los viajeros, por lo que se solicitaron informes complementarios a los fines de autorizar la salida del vuelo.

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Las sospechas, surgidas a partir de una investigación de la Policía brasilera, eran que uno de esos pasajeros iba a ser Flavio Bolsonaro, sobre quien pesaba una prohibición para salir del país, según publicó hoy el diario O`Globo.

Ante esta situación, el plan de vuelo inicial se canceló y ahora la aeronave se encuentra ubicada en un sector del aeropuerto de Puerto Iguazú a la espera de que se resuelva su situación y pueda, o continuar su viaje o regresar a Buenos Aires.

De acuero a la versión publicada por O`Globo, la Policía Federal investiga a Flávio Bolsonaro por presunto blanqueo de capitales y evasión de divisas, vinculándolo con el abogado Willer Tomaz a través de cuentas compartidas y registros de viajes.

El proceso es instruido por el juez André Mendonça, y se indaga la participación del senador en la obtención de fondos —provenientes del exbanquero Daniel Vorcaro— para la producción de una película biográfica sobre Jair Bolsonaro.

Ante esto el magistrado Alexandre de Moreas ordenó la retención de sus pasaportes y le prohibió a Bolsonaro abandonar el país.

Sin embargo, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho (PL-RN), negó que el dirigente haya salido del país, en declaraciones a Metrópoles: "Eso no sucedió" y también negó que le haya sido retirado su pasaporte, por el momento. (NA)