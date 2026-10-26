Emergencia en Chile: un tornado destruyó un colegio y provocó daños en una zona residencial

Un tornado golpeó este lunes la zona central de Chile y causó graves daños materiales en la comuna de Requínoa, en la Región de O’Higgins. El fenómeno destruyó parte de la infraestructura de un colegio, afectó a 25 viviendas y provocó cortes de electricidad, aunque no se registraron personas lesionadas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó de manera preliminar el evento como un tornado de categoría EF-2, asociado a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora. Las ráfagas provocaron destrozos en techos, instalaciones educativas y parte del alumbrado eléctrico de la zona afectada.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, confirmó la magnitud de los daños y explicó que las viviendas sufrieron distintas afectaciones en sus techumbres. Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que 8.045 clientes quedaron sin suministro eléctrico.

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Las alertas por el temporal que afecta a Chile

El tornado se produjo en medio de un temporal que afecta desde la semana pasada a la zona centro-sur del país. Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades emitieron nuevas alertas para las regiones del Maule y Metropolitana, donde se encuentra Santiago, por la posibilidad de tormentas intensas.

Entre los principales riesgos y medidas informados por las autoridades se destacan:

Vientos intensos: las ráfagas pueden desprender techos, levantar vehículos y causar daños importantes en las construcciones.



Tormentas y granizo: se esperan precipitaciones intensas en períodos breves, en especial en sectores precordilleranos de la Región Metropolitana.



Continuidad de las lluvias: los especialistas prevén que las precipitaciones se mantengan durante las próximas semanas, con una disminución a medida que se acerque el verano austral.



Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad. De acuerdo con las previsiones, las lluvias podrían extenderse hasta diciembre, mientras que el fenómeno de El Niño podría favorecer temperaturas elevadas durante el verano. (con información de TN)