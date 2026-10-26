Israel cerrará los pasos de Cisjordania durante las elecciones y restringe el movimiento de palestinos

Israel mantendrá cerrados los pasos terrestres de Cisjordania durante las elecciones legislativas de este martes 27 de octubre y prohibirá la entrada y salida de trabajadores palestinos, incluidas las zonas industriales, en medio de una operación militar en Hebrón iniciada después de un ataque que dejó dos soldados israelíes muertos el viernes.

La decisión fue aprobada por las autoridades políticas por recomendación de los organismos de seguridad, según el comunicado militar difundido durante el fin de semana.

El dispositivo contempla restricciones desde este domingo y durante el lunes para los palestinos que trabajan en asentamientos israelíes de Cisjordania y el valle del Jordán, aunque en esas dos jornadas habrá excepciones para zonas industriales y otros lugares autorizados. El martes, la prohibición alcanzará también a esos establecimientos.

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Las medidas se agregan al cerco impuesto sobre Hebrón, en el sur del territorio ocupado, después del tiroteo del viernes 23. Además de los dos militares muertos, otros tres resultaron heridos, mientras que las fuerzas israelíes mataron a los dos atacantes, según la información militar difundida hoy.

El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció ese viernes una operación que incluiría evacuaciones de barrios palestinos, registros de viviendas y destrucción de infraestructura que las autoridades israelíes vinculan con grupos armados. También ordenó cercar Hebrón y preparar un cierre general de Cisjordania, territorio al que el Gobierno israelí se refiere como Judea y Samaria.

En su balance del fin de semana, el Ejército informó que sus efectivos actuaron en unos 400 puntos de aproximadamente 40 zonas de Cisjordania y detuvieron a alrededor de 40 sospechosos. Las fuerzas israelíes atribuyeron a parte de los arrestados vínculos con Hamás y la Yihad Islámica, y señalaron que las operaciones incluyeron Hebrón y la vecina Halhul.

La operación provocó el desplazamiento de alrededor de 2.000 residentes de Hebrón. Habitantes de la ciudad relataron que los soldados anunciaron las evacuaciones mediante megáfonos durante la noche y que debieron abandonar sus viviendas con las pertenencias que pudieron recoger. La Autoridad Palestina pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para proteger a la población.

Las restricciones y los operativos continuaban a dos días de los comicios legislativos israelíes. El anuncio sobre la jornada electoral precisa el alcance de las limitaciones laborales y del cierre de los pasos, después de las medidas generales dispuestas por Netanyahu el viernes. (NA)