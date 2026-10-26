Dura reacción de los mercados en Brasil tras el triunfo de Lula, con impacto en las acciones argentinas

Los activos argentinos se derrumban más de 6% en el arranque de las operaciones de este lunes, arrastrados por la caída del mercado brasileño, luego de la reelección de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. A su vez, el riesgo país sube a 745 puntos.

El MSCI MERVAL comenzó las operaciones con una disminución de 6,7%, con pérdida generalizada en todos los papeles.

Lo mismo ocurre con los ADRS en Nueva York donde Mercado Libre es la más perjudicada por una baja superior al 12%. Los bonos también retroceden y el riesgo país se dispara a 738 puntos.

A su vez, la Bolsa de San Pablo llegó a caer un 10% y debió suspender las operaciones durante 30 minutos, mediante un mecanismo de emergencia conocido como circuit breaker, que no se activaba desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus. La fuerte caída se produjo después de que los inversores apostaran durante semanas a una victoria de Flavio Bolsonaro, que finalmente fue derrotado en el ballottage del domingo.

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El desplome también se trasladó a Wall Street, donde las acciones de las principales compañías brasileñas registraron fuertes pérdidas. A las 10.49, hora argentina, los papeles de Bradesco se hundían 28,62%, los de Itaú retrocedían 21,15% y los de Petrobras caían 15,83%. Los bancos encabezaban así la ola de ventas, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo económico del próximo gobierno y las perspectivas de las tasas de interés.

La negativa de Bolsonaro a reconocer su derrota y su promesa de buscar la anulación de los resultados han aumentado la incertidumbre entre los inversores.

“Un factor clave para los mercados financieros locales será la rapidez con la que Bolsonaro acepte el resultado, o al menos permita que el proceso constitucional siga su curso”, afirmó Chris Turner, estratega de ING en Londres.

JPMorgan advirtió que la Bolsa brasileña podría caer alrededor de 20% en los próximos días, a medida que los inversores revisen sus expectativas después del resultado electoral.

En un informe difundido este lunes, el banco estadounidense señaló que el mercado había incorporado a los precios un escenario de cambio político y económico que finalmente no se concretó.

Sus estrategas estimaron que las valuaciones de las acciones podrían sufrir una corrección considerable y anticiparon que las empresas más dependientes del mercado interno serían las más perjudicadas. En cambio, las exportadoras podrían resistir mejor gracias a sus ingresos en dólares.