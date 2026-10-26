Canal de WhatsApp de 10 millones se convirtió en la principal herramienta digital de la campaña de Lula

El canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, creado y administrado por el diputado federal André Janones (Rede-MG), alcanzó más de 10 millones de seguidores y se consolidó como la principal herramienta de movilización digital de la campaña de reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

El espacio, que al final del primer turno tenía alrededor de 60 mil integrantes, creció de manera explosiva en los 17 días posteriores y llegó a superar los 10 millones el viernes 23, por lo que se ubicó como el segundo canal más grande de WhatsApp en Brasil, solo por detrás del “Paquete de figuritas” y por encima de Netflix.

Janones utiliza el canal para distribuir audios, videos y las llamadas “misiones”: instrucciones concretas para que los seguidores compartan contenidos, amplifiquen mensajes de la campaña y realicen operativos digitales.

El tono es de comando directo y suele comenzar con la frase “¡Gente, urgente!”. Una transmisión en vivo con Lula superó el millón y medio de espectadores simultáneos.

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El canal fue objeto de varias decisiones del Tribunal Superior Electoral, con intentos de suspensión impulsados por la campaña de Flávio Bolsonaro y contrarrestados por otras resoluciones de ministros de la Corte.

Cada episodio de riesgo judicial coincidió con nuevos picos de adhesión, mientras que el crecimiento del “Ejército de Lula” es señalado por analistas y por el propio entorno petista como uno de los factores que cambió la dinámica de la campaña en el segundo turno, junto con las movilizaciones de calle.

Janones, que participó de la estrategia digital de Lula en 2022, se posicionó como el principal articulador de esta herramienta de escala masiva. (NA)