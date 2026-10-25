Flávio Bolsonaro dijo que pedirá la anulación de las elecciones en Brasil: “Lo que pasó no es normal”

El senador del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, derrotado en el balotaje presidencial de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este domingo la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Tribunal Supremo Federal (STF), de extender dos horas el horario de cierre de las urnas y exigió la anulación de los comicios.

“Lo que sucedió hoy no fue normal. Fue inaceptable. Por primera vez en la historia, alguien usa un trazo de pluma para cambiar las reglas del juego”, afirmó el candidato derrotado.

“Las elecciones deberían haberse anulado. Es imposible reconocer el resultado”, declaró Bolsonaro.

El senador sostuvo que la medida afectó la igualdad de condiciones entre los votantes de los distintos estados y planteó dudas sobre la cantidad de sufragios que podría haber obtenido en las zonas donde, según afirmó, las urnas no reabrieron.

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“Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diferentes estados. Nunca sabré cuántos votos podría haber obtenido en los estados donde no se reabrieron las urnas”, dijo Flávio Bolsonaro.

Lula obtuvo el 51,76 % de los votos frente al 48,24 % de Bolsonaro, una diferencia de 3,52 puntos porcentuales que le permitió al líder del Partido de los Trabajadores (PT) asegurar un cuarto mandato no consecutivo. (Infobae)