Balotaje: Brasil ya elige entre Lula y Bolsonaro al nuevo presidente

Por segunda vez en octubre, más de 158 millones de brasileños irán este domingo a las urnas para definir si Flávio Bolsonaro, clasificado primero en la elección regular del pasado domingo 4, reemplazará a Luiz Inácio Lula da Silva en la Presidencia de Brasil o si éste logrará su continuidad.

La contienda electoral definitiva aparece apasionante con los candidatos igualados prácticamente en las encuestas, después de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta por 47 a 45% y un fuerte peso del voto nulo, que quedó en un tercer lugar entre 13 postulantes.

Tercero fue Augusto Cury; cuarto, Renan Santos; y quinto, Ronaldo Caiao, quienes en conjunto se llevaron casi un 9% de las voluntades: de ese caudal de primera vuelta, de los votantes en blanco y nulo, así como de quienes no asistieron a las urnas, podría salir una diferencia que beneficiara a uno u otro candidato de esta batalla electoral final.

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Brasil es un gigante agrícola rico en recursos naturales que cuenta con tierras raras, vastos recursos hídricos y enormes reservas de petróleo. (NA)