Balotaje en Brasil: con el 10% escrutado, Lula saca una mínima ventaja sobre Bolsonaro

Luego de que el Tribunal Superior Electoral de Brasil prorrogara el horario de los comicios por otras dos horas, finalmente a las 19 quedaron cerradas las urnas en todo el territorio del vecino país, en el marco del balotaje presidencial entre el actual mandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Con el 10% escrutado, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), obtenía el 50.44% de los votos válidos, mientras que Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, alcanzaba el 49,52%.

En la primera vuelta del pasado 4 de octubre Lula, de 80 años, obtuvo el 45,16% de los votos, frente al 47,03% de Flávio Bolsonaro.

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El líder del PT, que busca su cuarto mandato no consecutivo, aspira a convertirse en el primer candidato en ganar un balotaje después de perder en la primera vuelta desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989.

Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL) promete endurecer la política de seguridad y actuar contra la corrupción.

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