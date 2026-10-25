Desde sus redes sociales, Kicillof y Cristina felicitaron a Lula por su triunfo en el balotaje de Brasil

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó este domingo a Lula da Silva por su triunfo electoral en el balotaje de Brasil frente a Flávio Bolsonaro, que denominó como “un auténtico 17 de octubre electoral”.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", enfatizó Fernández de Kirchner a través de un posteo en X.

El mensaje de la exmandataria llega a poco más de un año de la última vez que ambos dirigentes estuvieron frente a frente, cuando Lula visitó a la exmandataria en julio de 2025 en su prisión domiciliaria en San José 1111.

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Tras aquella visita, Cristina sostuvo que el líder del PT también había sido víctima de lawfare hasta terminar preso y que volvió al poder con el voto de su pueblo.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también celebró el resultado con un mensaje titulado “Una noche histórica, un futuro mejor”.

“Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, escribió.

Además, el mandatario provincial sostuvo que “no hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”.

Y cerró con una felicitación al presidente brasileño: “¡Hay otro camino!”.

Kicillof expresó en reiteradas ocasiones su respaldo al líder del Partido de los Trabajadores en las distintas instancias electorales, con mensajes de apoyo públicos donde lo calificó como un referente de la democracia, la inclusión social y la integración regional. (NA)