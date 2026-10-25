La UCR repudió los ataques de Milei al periodismo y advirtió sobre su gravedad institucional

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) repudió este domingo los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y advirtió que sus declaraciones representan “una enorme gravedad institucional” y lesionan la convivencia democrática.

El pronunciamiento apuntó contra los insultos y agravios del mandatario hacia cronistas que cubrieron el caso Libra y legisladores que integraron la comisión investigadora.

En un comunicado, el partido sostuvo que Milei cruzó un límite el viernes por la noche al afirmar que había que quemar en la hoguera a los “hijos de puta”, en referencia a los periodistas y legisladores mencionados.

Además, señaló que el sábado el jefe de Estado amplificó sus expresiones durante una entrevista radial y a través de sus redes sociales, donde comparó a esos mismos periodistas con materia fecal.

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“Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna”, advirtió la UCR, que cuestionó la reiteración de los agravios presidenciales y sostuvo que no deben naturalizarse.

En esa línea, recordó los episodios de confrontación con la prensa durante el menemismo y el kirchnerismo, y afirmó que la violencia puede tener consecuencias difíciles de controlar, especialmente para los sectores más vulnerables.

Por último, el radicalismo exigió al Presidente que cese de inmediato sus ataques contra la libertad de expresión y convocó a sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y religiosos a sumarse al reclamo.

Para cerrar el comunicado, la UCR citó una frase atribuida a Mariano Moreno: “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”. (con información de NA)