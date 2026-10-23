“La verdad triunfa por sí misma”: la reacción de Milei tras conocer su sobreseimiento en la causa Libra

El Gobierno recibió con satisfacción el sobreseimiento de Javier Milei y de su hermana Karina en la causa Libra, que investigaba una presunta estafa vinculada con el lanzamiento y la promoción de una criptomoneda en febrero de 2025. En la Casa Rosada consideran que la resolución judicial respalda la posición que mantuvieron desde el comienzo de la investigación, aunque no existe una postura uniforme sobre la conveniencia de pronunciarse públicamente.

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”, posteó en su cuenta de Instagram el presidente Javier Milei.

“Se hace justicia”, expresó un funcionario de primera línea del Ejecutivo después de conocerse el fallo. En otros sectores de Balcarce 50 eligieron mantener una posición más reservada y evitaron realizar valoraciones sobre la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

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“No opinamos de causas en trámite ni de causas finalizadas o resueltas”, sostuvo otra fuente oficial.

La reacción pública más contundente llegó desde el entorno del Presidente a través de Santiago Caputo. El asesor presidencial publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó la investigación y sostuvo que las denuncias respondieron a una intención de perjudicar políticamente al jefe de Estado.

Su intervención contrastó con la cautela que transmitieron otros integrantes de la administración libertaria.

“Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente”, escribió Caputo.

Y luego agregó: “Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre”. El mensaje apuntó contra quienes impulsaron o cuestionaron públicamente el caso, aunque el asesor no identificó destinatarios específicos.

La resolución fue dictada este viernes por Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de todos los investigados. El magistrado concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en las figuras penales analizadas y aplicó el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación.

El fallo también benefició al empresario estadounidense Hayden Davis, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros participantes vinculados con el proyecto. La investigación examinó posibles delitos de estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria antes de que se resolviera su sobreseimiento.

El caso se inició después de que Milei publicara en X un mensaje sobre $LIBRA el 14 de febrero de 2025, poco después de la creación del activo digital. La criptomoneda registró una fuerte suba inicial y luego perdió gran parte de su cotización.

Según la reconstrucción incluida en la resolución, más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor, mientras que un grupo reducido de billeteras retiró aproximadamente US$100 millones.

El juez sostuvo que no se había acreditado un engaño penalmente relevante que permitiera configurar una estafa. Reconoció que la investidura presidencial pudo darle mayor visibilidad al proyecto, pero consideró que ese factor no demostraba por sí solo una maniobra defraudatoria. También tomó en cuenta los informes de organismos públicos, entre ellos la Oficina Anticorrupción, que había caracterizado la publicación de Milei como una actuación individual y no institucional.

En el caso de Karina Milei, la Justicia concluyó que los elementos reunidos no permitían acreditar que hubiera recibido o solicitado pagos para facilitar encuentros con el Presidente. El expediente incluyó pericias sobre dispositivos electrónicos, comunicaciones y documentos vinculados con los organizadores del proyecto, pero el magistrado consideró que las pruebas no alcanzaban para sostener las imputaciones.

La decisión representa un resultado judicial favorable para el núcleo más cercano a Milei, que atravesó meses de cuestionamientos por el caso. La reacción oficial, sin embargo, muestra distintas formas de responder al fallo: mientras una parte del Gobierno lo interpreta como una reivindicación de la posición presidencial y Caputo confronta públicamente con los denunciantes, otros funcionarios mantienen el criterio de no pronunciarse sobre expedientes judiciales.

El sobreseimiento corresponde a las actuaciones examinadas por Martínez de Giorgi y no implica por sí mismo el cierre de cualquier otra investigación relacionada con $LIBRA. (Fuente: TN).