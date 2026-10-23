Milei recibió al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió este viernes a Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, en la Casa Rosada.

El segundo de Marco Rubio protagoniza una gira por el país, luego de visitar Paraguay, y cumplirá agenda hasta el 26 de octubre.

El encuentro que se desarrolló en el despacho del mandatario intenta reflejar la sintonía de la Argentina con los Estados Unidos, en particular con la administración republicana a cargo de Donald Trump.

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Como primera actividad, Landau se reunió el pasado jueves con el canciller, Pablo Quirno, y aseguró en conferencia de prensa que Estados Unidos sigue de cerca los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye sanciones para empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y se mostró alterta por el impacto de las firmas en su país.

“Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó desde el Palacio San Martín.

Este viernes, el funcionario republicano visitó la Casa Rosada y se reunió con el mandatario en su despacho. Hasta ahora no trascendieron detalles del intercambio.

Si bien surgieron varias versiones de que el oficialismo aplazaría el tratamiento del proyecto por Malvinas, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y principal impulsor de la normativa rechazó la posibilidad.

“La Ley Malvinas es prioridad de este Gobierno porque la causa Malvinas, como ya ha dicho el Presidente, es una causa sagrada para los argentinos y ningún gobierno ha hecho más que este para defender lo que es nuestro”, escribió Caputo a través de su cuenta de X. (NA)