Todo el debate se reduce a cuestiones de bolsillo

La polémica relacionada en la literalidad de la frase “la gente no llega a fin de mes” con sus ingresos salariales volvió a exhibir, una vez más, la desconexión de la cúpula política con los problemas cotidianos de buena parte de la sociedad.

Casi como en una película de ficción, el presidente Javier Milei negó que una gran parte de los argentinos no llegue a fin de mes, como revelan recientes indicadores sociales. El líder libertario aseguró que es "una pelotudez del tamaño de una casa” afirmar que la gente no cuenta con recursos, producto de una “operación mediática” lanzada por el kirchnerismo.

De ese modo, el mandatario rechazó las críticas, cada vez más crecientes, sobre la pérdida generalizada del poder adquisitivo en todos los niveles socioeconómicos, y buscó contraponerlas con su visión eufórica sobre la evolución de la economía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Estamos atravesando una situación sumamente compleja y, lejos de mostrar empatía, el Presidente se burla de quienes no llegan a fin de mes: hay 22 millones de personas endeudadas y otros 6 millones que no pueden pagar las tarjetas que utilizaron para cubrir necesidades básicas”, respondió el gobernador Axel Kicillof.

Durante uno de sus habituales recorridos por municipios, agregó que “si Milei quiere saber cómo está viviendo la gente, debería recorrer los barrios de la Provincia y preguntarles a los vecinos cómo les va con sus políticas".

Lejos de zanjar diferencias públicas con el Gobierno libertario, desde la administración bonaerense exigen un cambio del plan económico de manera urgente. “Burlarse de los que no llegan a fin de mes con un cinismo desconocido hasta ahora, pero además creyéndose gracioso o inteligente, es muy triste", cuestiona Kicillof, mientras observa apuntes vinculados con la problemática del endeudamiento familiar, un drama que afecta a dos millones de bonaerenses que decidieron solicitar préstamos bancarios y financieros para destinarlos a alimentos, gastos cotidianos o servicios esenciales.

“Camino la Provincia a diario y no encuentro a nadie que esté mejor desde la llegada de Milei a la Rosada”, remata el gobernador.

En plena disputa con la Casa Rosada, el peronismo sigue cruzando días de reflexiones y cuestionamientos internos. En términos objetivos, los intentos por adelantar la discusión sobre candidaturas presidenciales en lugar de debatir un proyecto político y socioeconómico podría convertirse en un tropezón preelectoral que, incluso, puede poner en riesgo el resultado en la disputa por la sucesión bonaerense frente a un desbordado escenario de diferencias internas dentro del PJ.

Según la Provincia, los principales referentes de La Libertad Avanza intentan manipular el régimen electoral en beneficio propio. En ese contexto, culpan al Ejecutivo nacional de buscar eliminar las PASO, no sólo para favorecer la reelección presidencial sino también para dificultar la organización de la oposición de cara a 2027.

Asimismo, advierten que las modificaciones en las reglas electorales que impulsa el elenco libertario no deberían cambiarse en función de los intereses de una fuerza política, como la intención de establecer la Boleta Única de Papel para las elecciones provinciales y municipales en reemplazo de la tradicional boleta sábana, aun cuando no se haya constatado algún comprobable “fraude” en la PBA.

La tropa de LLA, en tanto, sigue moviendo la estantería interna donde tiene representatividad territorial con un doble objetivo: ganar la elección provincial y sumar votos en la canasta violeta para conseguir la reelección de Milei.

La coyuntura doméstica permite advertir que la falta de consensos dentro del peronismo parlamentario obstruye la idea de avanzar en la aprobación de una ley que permita las reelecciones indefinidas de los intendentes, un pedido que excede las fronteras del PJ. Pero este proceso de construcción política que se erige desde los territorios les permite a los intendentes que responden a la Gobernación proyectar que sean los alcaldes quienes tengan prioridad en la conformación de las listas seccionales por candidaturas legislativas.

Sin derrochar solidez pero, a diferencia del Gobierno nacional que clausuró la instancia de negociación paritaria que garantizaba el salario mínimo de los docentes, la moderada mejora salarial ofrecida por la Gobernación no terminó de satisfacer el apetito que, por ventanilla doble, vienen protagonizado estructuras sindicales en materia educativa.

Con diferencias de criterios y posturas, gran parte del frente gremial acabó aceptando la reciente propuesta ante las complejidades económicas que atraviesa la PBA, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y la reducción de las transferencias nacionales.

De todos modos y si bien la mayoría de las organizaciones sindicales docentes dio el visto bueno, otras agrupaciones disidentes -entre ellas, la FEB- decidieron rechazar por “insuficiente” la propuesta de suba del 6% en dos cuotas y definieron un paro de 48 horas después de largas semanas de reclamos y negociaciones estancadas.

La discusión amenaza con acentuarse ya que este “esforzado entendimiento” no logra descomprimir las demandas gremiales de cara al próximo año. De hecho, algunos sindicalistas sostienen que los salarios acumulan un fuerte deterioro frente a la inflación y reclaman una recomposición más profunda que permita salir del retraso en los sueldos.