Causa $Libra: tras haber sido sobreseído, Milei adelantó que iniciará acciones legales contra la prensa

El presidente Javier Milei se refirió a la causa $Libra, en la cual la Justicia confirmó su sobreseimiento, y adelantó que iniciará acciones legales contra los "periodistas delincuentes" y medios de comunicación que, según él, le realizaron una "operación" por la causa que lo investigaba por una presunta estafa con criptomonedas.

"Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días", dijo el mandatario durante una entrevista radial.

En ese sentido, cargó íntegramente contra el grupo La Nación y un grupo de periodistas que trabajan en el diario de ese medio. "Bajo la responsabilidad de Fernando Saguier, amparando a Hugo Alconada Mon, quien me estaba mancillando".

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"Me dicen que no soy republicano porque insulto. El periodismo, con otro gobierno, seguro la hubiese pasado mal. Les recuerdo que nunca les mandé a la ARCA, la SIDE ni maté a un fiscal", sostuvo el mandatario.

Respecto a la "operación" a la que acusó al Grupo La Nación, Milei nombró al abogado Miguel Nathan Licht, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, quien se encargó de "refutar" las "mentiras" sobre $Libra en Nueva York.

"Ese material se lo hacía llegar a Saguier para que sepa que estaba siendo mancillado", cargó el jefe de Estado.

Si bien comenzó afirmando que llevaría a la Justicia las denuncias contra los periodistas, el Presidente bajó la espuma y explicó que primero lo tiene que evaluar con sus abogados, aunque sostuvo que se trata de "un escándalo de proporciones mayúsculas".

"Intentan generar caos para conseguir favores políticos. Nadie pidió disculpas por las aberraciones. Intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial", justificó.

No solo a la prensa, sino que también cuestionó la conformación de la comisión investigadora de $Libra en el Congreso: "Es una irregularidad institucional enorme la creación de la Comisión. ¿Desde cuándo tiene que dedicarse el Congreso a investigar? Es un avance de los poderes respecto a la justicia, es un disparate institucional".

En otro tramo de la entrevista, Milei habló sobre el balotaje presidencial de Brasil y reafirmó su apoyo al actual senador Flávio Bolsonaro, quien compite contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y a quien calificó de "ladrón, mentiroso y corrupto". En sus acusaciones sostiene que el mandatario brasileño "financió una campaña" de exasesores de Sergio Massa.

En el mismo sentido indicó cuáles serían los beneficios de una victoria de Bolsonaro para la región: "Va a indicar que la apertura de la agenda liberal en el Mercosur se va a profundizar".

"Yo fijo la visión, el rumbo hacia donde vamos con mi condición de liberal libertario que dice que no se puede violar la vida, propiedad y no se puede mentir", explicó.

Respecto de su paso por España, en donde estuvo presente la última semana, dijo que "solo un imbécil cree que fui a buscar una foto" y manifestó que su viaje se basó en llevar las ideas del liberalismo hacia la región, la cual está "en un momento bisagra".

"Todos los desmanes habidos y por haber que puede hacer un tiranuelo lo está haciendo el ladrón de Pedro Sánchez. Él y todos los delincuentes que lo rodean", lanzó y dejó una frase relacionada a la oposición argentina: "(Pedro) Sánchez es como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea".

El Presidente se mostró confiado de cara a las elecciones del próximo año, en las que buscará impulsar la reelección de su gobierno, y pidió que la Argentina "se saque de encima la peste roja" del socialismo.

"No creo ya que los argentinos adhieran a las ideas de cien años de decadencia", manifestó y afirmó —sobre la oposición— que "todo lo mal que puedan hacer, lo van a hacer".

"En este país, el kirchnerismo hizo un daño cultural enorme, y por eso es tan importante derrotarlo en las urnas el año próximo".

En materia económica, Milei defendió su gestión y sostuvo que "no me pueden decir que no he bajado la inflación", a la par que señaló que el país está creciendo, "pero también es cierto que atravesamos una situación complicada por un shock externo negativo". A pesar de haberse atribuido esos logros, se lamentó por el ritmo de expansión actual de la economía y porque la inflación no baje "más rápido".

"La economía se desaceleró en la Argentina y la inflación está bajando más lento. Nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos".

Sobre el final, el mandatario se refirió a su relación con la senadora y jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, una persona que sigue siendo un "soldado" de su gobierno y, al ser consultado por el diálogo con distintos dirigentes aliados (como Mauricio Macri), admitió que "no estaba dialogando" con el expresidente, aunque mantiene la buena sintonía. (N/A)