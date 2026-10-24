Javier Milei ratificó su intención de buscar la reelección en 2027

El presidente Javier Milei se mostró este sábado confiado sobre sus chances de ser reelegido en 2027 y aseguró que confía en que los argentinos van a respaldar la continuidad de su gobierno. “Estoy supertranquilo”, afirmó en una entrevista con Radio Mitre.

Cuando le preguntaron si la gente podía votar con el bolsillo, respondió: “No veo a los argentinos votando para atrás”. Y agregó: “No veo que los argentinos, con matices de caras más nuevas o más viejas, adhieran a las ideas de cien años de decadencia”.

Para explicar por qué confía en un triunfo, el mandatario comparó la situación actual con la que recibió: “¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más”. También planteó: “¿Tenemos menos pobres, menos indigentes, menos chicos pobres? ¿Tenemos mejores condiciones de seguridad?”. “Yo confío en los argentinos”, dijo en otro tramo de la entrevista.

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Sobre Patricia Bullrich, Milei no confirmó si va a ser candidata a vicepresidenta. “No discuto ese tema todavía. No es el momento”, respondió. Cuando le preguntaron si podría formar parte de la fórmula, dijo: “Obviamente, si es parte del espacio, claramente”. Además, la definió como “un soldado de este gobierno” y “uno de los grandes referentes del espacio”. Este mismo sábado Bullrich dio una señal de acercamiento al publicar una serie de fotos con Milei en la cena de la Fundación Faro.

La economía y las elecciones

El Presidente sostuvo que, si gana las elecciones, las inversiones van a llegar con más fuerza. Según dijo, después de ese “test electoral” el riesgo país podría bajar a 200 puntos básicos y la economía podría crecer entre el 7% y el 8%. “Argentina va a empezar su gran despegue”, afirmó.

Milei aseguró que sus primeros cuatro años de gestión van a terminar con un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%, aunque no dijo sobre qué base hizo ese cálculo. También afirmó que los ingresos de los trabajadores informales están cerca de un 60% por encima de los que había cuando asumió y que la desocupación está más de dos puntos por debajo de la tasa natural.

Además, habló del largo plazo: “En diez años duplica el PBI. Eso significa que de acá a 20 años usted cuadruplica el PBI per cápita”. Y agregó: “Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”. Según dijo, en un plazo de entre 30 y 40 años la Argentina podría llegar a ser la primera potencia mundial.

El mandatario dijo que esas metas dependen de que sigan las reformas. Defendió la desregulación en energía y minería, y puso como ejemplos el fin del llamado “barril criollo” y los cambios en la normativa sobre glaciares. También habló del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que definió como “la política industrial más importante de la historia argentina”. Según dijo, el régimen reúne proyectos por US$210.000 millones, de los cuales ya fueron aprobados US$70.000 millones.

Cuando le preguntaron por las personas que todavía no ven una mejora en sus ingresos, pidió paciencia. “No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, respondió. Comparó la situación del país con la de una persona que primero tiene que formarse y ganar experiencia para después cobrar más, y dijo que “esto se construye con trabajo, con tiempo”.

Milei también volvió a hablar de la causa Libra, en la que fue sobreseído este viernes. “Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor, e intentar hacer un golpe de Estado”, afirmó. Cuando le preguntaron si eso podría haber terminado en una ruptura institucional, respondió: “No estuvo tan lejos. Quizás habría que investigar si fueron parte de aquellos que buscaban la caída del gobierno y poner otras figuras para llevar esta transición”.

El Presidente dijo que unas disculpas no alcanzarían para reparar el daño: “¿Con una simple disculpita alcanza para compensar todo el daño que hicieron?”. Además, adelantó que analiza ir a la Justicia: “Tengo que evaluarlo con mis abogados qué es lo que vamos a hacer, porque esto es un escándalo de proporciones mayúsculas”.

La visita del Papa

Ante la duda por la visita del papa León XIV luego de su operación de cáncer de pulmón, Milei dijo: “Lo importante es que el Papa se recupere y esté bien”. Agregó que, si se recupera y puede viajar a la Argentina, la visita va a ser “alegría, bendiciones” para el país.

El mandatario recordó que el 75% de los argentinos son católicos y consideran al Papa su jefe espiritual, por lo que pidió dejar de lado las cuestiones políticas.

Por último, Milei habló de por qué el papa Francisco nunca vino a la Argentina mientras fue pontífice. Dijo que, en su opinión, Francisco no viajó para no provocar “un terremoto político” en el país y que esa decisión fue un gesto de amor hacia su tierra. Lo definió como “el argentino más importante de la historia” por su rol como líder de la Iglesia católica.