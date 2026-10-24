Polémica con una contratación del Gobierno para la misa del Papa

La organización de la llegada del papa León XIV a la Argentina y específicamente a la Ciudad de Buenos Aires quedó envuelta en un fuerte escándalo político y administrativo. El Gobierno nacional, a través de decisiones vinculadas a la Jefatura de Gabinete que conduce Diego Santilli, avanzó con una millonaria contratación caracterizada por la discrecionalidad, al eludir los mecanismos de transparencia habituales del Estado.

Las miradas se enfocaron así en el destino de los fondos públicos para el megaevento religioso y los favores hacia una productora privada. En ese marco, la periodista de Radio Rivadavia Camila Dolabjian reveló los detalles detrás de esta polémica adjudicación y advirtió que “se armó revuelo por la adjudicación, no por licitación sino por compra directa a una empresa del armado de la visita del Papa León XIV, específicamente del evento que se va a hacer en el Monumento a los españoles y la vigilia, que es la parte con más concurrencia”.

El foco de la controversia no radica únicamente en la falta de una compulsa de precios abierta, sino en las elevadas sumas que se comprometieron desde las arcas estatales de manera unilateral. Respecto a los montos acordados por la administración del jefe de Gabinete, Dolabjian precisó que “llamó la atención el precio que se está pagando por esto y que se haya hecho de forma directa cuando en general estas cosas se tienen que hacer por licitación. Se van a pagar 5,6 millones de dólares”.

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De acuerdo con lo expuesto por la cronista, la empresa beneficiada cuenta con un historial reciente sumamente complejo en sus relaciones con el ámbito eclesiástico y las normativas urbanas de la Capital Federal. “Algo que me llamó la atención de la empresa a la que le fue adjudicado que es DF Entertaiment”, señaló Dolabjian, vinculando la situación con una investigación previa del periodista Diego Cabot sobre maniobras en el Estadio Luna Park.

En ese caso anterior, según la información de Rivadavia, la institución religiosa habría simulado una competencia de oferentes para beneficiar de antemano a la misma compañía. “Hubo un revuelo porque la propia iglesia fue la que salió a inventar a empresas a hacer propuestas, pero lo más curioso que fue la iglesia misma fue la que eligió también a esta empresa para hacer este proceso de rearmado del Luna Park”, remarcó la periodista.

Aquellas obras en el histórico recinto porteño avanzaron tras eludir las leyes de patrimonio histórico vigentes, un antecedente que oscurece el panorama actual de la visita papal. Dolabjian detalló que “la propuesta de la empresa rompe con todas las leyes de protección al Luna Park. Se avanzó a pagar un canon mayor por el hecho de demoler el estadio existente y construir uno mucho más grande a pesar de que está prohibido”.

La trama de favoritismo y excepciones normativas se trasladó ahora a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investigan las autorizaciones oficiales otorgadas a la constructora. “Es decir, hay algo de polémica alrededor de esto. Hay que mantenernos atentos. Esta empresa está en el foco por esta compra directa para armar los eventos en relación con el Papa”, enfatizó la analista.

El cierre de esta controversia administrativa y política quedará supeditado a las resoluciones de los magistrados locales sobre el accionar del Poder Ejecutivo. “La justicia porteña tiene que definir algunas cuestiones en relación a esta polémica porque la obra que autorizó el Gobierno de la Ciudad iba en contra de su propia normativa. Esperemos que sea todo pulcrísimo”, concluyó Dolabjian.

Por su parte, el portal COMPR.AR registró una oferta de DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000 para el servicio integral de producción y coordinación general vinculado a la misa del Papa León XIV.

El monto equivale a unos US$5,6 millones, tomando como referencia la cotización vendedora del dólar del Banco Nación de este jueves, que se ubicó en $1.550.

El proceso figura con el número 79-0012-CDI26 y bajo el expediente EX-2026-100191830–APN-DCYC#JGM, correspondiente a la Unidad Operativa de Contrataciones 79/000, de la Dirección General Técnico Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Según el cuadro comparativo, la empresa consignada es DF Entertainment S.A., con CUIT 30-71494283-9. El material disponible permite informar la existencia de la oferta y el monto presentado, pero no constituye por sí mismo una adjudicación formal. (N/A)