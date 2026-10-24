Milei volvió a apuntar contra Lula da Silva: “Ladrón y mentiroso”

El presidente Javier Milei tildó de “ladrón y mentiroso” a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en un posteo en X, después de que el mandatario brasileño aludiera a la pobreza en Argentina y al supuesto consumo de carne de burro durante el debate con Flávio Bolsonaro, en plena recta final de la elección brasileña.

Al dirigirse al postulante derechista, Lula había dicho durante el debate en TV Globo, el último antes de la segunda vuelta presidencial brasileña: “En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”.

Milei respondió al repostear en X un mensaje del economista Antonio Aracre, quien transcribió las declaraciones de Lula y añadió un cuadro de consumo de carne.

En su propio texto, el presidente acusó al entorno del jefe de Estado brasileño de fabricar datos para atacar a sus adversarios políticos, según el posteo en redes sociales.

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“LULA LADRÓN Y MENTIROSO. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y que además es el creador de la mentira. CIAO!”, expresó el mandatario.