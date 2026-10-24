Israel habría expresado su apoyo a la Argentina en la disputa por las Malvinas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habría dado instrucciones a sus diplomáticos para respaldar la postura argentina en la disputa por la soberanía de las islas Malvinas, según informó el prestigioso diario británico The Telegraph.

La noticia abre un nuevo flanco diplomático en la relación bilateral con el Reino Unido y se enmarca en un contexto de crecientes alianzas estratégicas y afinidad diplomática entre la administración del presidente Javier Milei y el gobierno de Israel.

Desde Londres, el rumor fue recibido con cautela y malestar por los sectores conservadores, que tradicionalmente cuentan con el respaldo de aliados internacionales históricos para sostener su negativa a reabrir las negociaciones por el territorio austral.

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Por su parte, los analistas internacionales señalan que un pronunciamiento de esta naturaleza por parte de un aliado clave de Occidente como Israel debilita la posición británica en los foros multilaterales y fortalece el reclamo soberano histórico de la Argentina.

En los próximos días se espera conocer la respuesta formal de la cancillería británica ante este viraje en la diplomacia de Medio Oriente respecto al Atlántico Sur. (NA)