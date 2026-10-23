Tarifa Neuquina: Rolando Figueroa anunció un beneficio del 30% en la boleta de luz

El gobernador Rolando Figueroa anunció este viernes la creación de la Tarifa Neuquina, un esquema que reducirá un 30% la factura de luz de los usuarios residenciales del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). El beneficio comenzará a regir el mes próximo, pero no será automático: quienes quieran acceder deberán adherirse.

El anuncio se realizó durante el acto por el aniversario de la localidad de Los Miches, en el norte neuquino. Allí, el mandatario aseguró que desde el mes que viene “los neuquinos pagaremos 30 por ciento menos de luz” en cada vivienda.

Según la información oficial, la rebaja se aplicará sobre el cargo fijo y también sobre el cargo variable de la tarifa eléctrica. Alcanzará a todas las categorías de usuarios residenciales del EPEN.

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En la misma intervención, Figueroa dijo que el gobierno provincial seguirá trabajando para promover la actividad económica. Ese fue el puente hacia la segunda parte del anuncio, dirigida a los sectores productivos.

Tarifa Neuquina: cómo se accede al descuento del EPEN

Para obtener la rebaja será necesario adherirse a la Tarifa Neuquina mediante un formulario. Según publicó el propio gobernador en sus redes sociales, ese formulario estará disponible próximamente.

Hasta el momento, la Provincia no informó dónde se completará la inscripción, qué requisitos se pedirán ni en qué fecha exacta se habilitará el trámite. Tampoco se precisó si el descuento tendrá algún tope de consumo.

Otro punto que quedó sin aclarar es si la rebaja se aplicará en la primera factura posterior a la adhesión o si habrá un período de espera. Estos detalles deberían conocerse cuando se publique la reglamentación del programa.

También queda abierto el alcance territorial. El anuncio se refirió a los usuarios del EPEN, que no presta el servicio de distribución en todas las ciudades de la provincia. En la ciudad de Neuquén, por ejemplo, la distribución está a cargo de la cooperativa CALF, y en otras localidades también operan cooperativas eléctricas.

Por ahora, no se informó si los usuarios de esas prestadoras quedarán incluidos en el esquema o si se prevé algún mecanismo equivalente para ellos.

“No es un subsidio”: el argumento del Gobierno

Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que la medida no debe entenderse como un subsidio ni como una ayuda social. En un mensaje publicado en la red social X, Figueroa la presentó como un derecho de quienes viven en la provincia que genera la energía del país.

“Lo que es de Neuquén queda en Neuquén”, sintetizó el gobernador, que enumeró la rebaja junto a las inversiones en rutas, escuelas y hospitales como parte del mismo esquema de distribución de recursos.

El Gobierno atribuye la posibilidad de aplicar el descuento al crecimiento de la producción en Vaca Muerta y al ordenamiento de las cuentas públicas. Neuquén también es un actor central en la generación hidroeléctrica, con represas sobre los ríos Limay y Neuquén.

Hasta ahora, sin embargo, la Provincia no informó cuál será el costo fiscal de la medida, cuántos usuarios residenciales podrían adherirse ni cómo se compensará al EPEN por la menor recaudación.

El anuncio incluyó una segunda medida. El descuento del 30% que ya rige para el sector agroindustrial se extenderá al turismo, con foco en la hotelería y la gastronomía que son clientes del EPEN.