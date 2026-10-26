Trump denunció fraude en las elecciones en Brasil y rechazó el triunfo de Lula: “Fueron muy corruptas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron “amañadas” y fueron “muy corruptas”, tras la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre su aliado de derecha Flávio Bolsonaro.

“Me pareció terrible”, dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos previstas para el 3 de noviembre.

“Yo no tomé partido, pero francamente pareció otra elección manipulada... se veía tan corrupta, tan terrible”, aseveró.

Además, afirmó: “La imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”.

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Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y obtuvo un cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había ganado la primera vuelta del 4 de octubre.

Tras conocerse el resultado, Bolsonaro se negó a reconocer la victoria de Lula y anunció que solicitará ante la Justicia la “anulación” de los comicios por la polémica decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de extenderel horario de votación dos horas, hasta las 19.00 hora local.

Además, denunció que la justicia le prohibió salir del país. (TN)