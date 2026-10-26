A menos de 24 horas de su derrota, la Justicia brasileña le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro

A menos de 24 horas de la derrota en el balotaje presidencial de Brasil, el senador Flávio Bolsonaro fue intimado por la Policía Federal a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país, por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

La notificación judicial se realizó en la vía pública, cuando el legislador salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

La medida se dispuso en una causa que avanzó tras confirmarse el resultado electoral.

Tras conocerse la medida, el senador denunció una persecución política a través de un video publicado en sus redes sociales.

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“Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó, y agregó: “Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, sostuvo. (NA)