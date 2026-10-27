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Milei designó al nuevo embajador argentino en Camboya

Se trata de Claudio Ricardo Gutiérrez, quien actualmente cumple la misma función en Tailandia.

Claudio Ricardo Gutiérrez

El presidente Javier Milei designó a Claudio Ricardo Gutiérrez como el nuevo Embajador de Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Camboya, según se informó este martes en el Boletín Oficial.

En el Decreto 1274/2026 firmado también por el canciller Pablo Quirno, indicó: "Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Camboya al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Claudio Ricardo Gutiérrez".

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Asimismo, añadió que este nuevo cargo es "sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Tailandia". El diplomático ejercerá funciones que fortalezcan los lazos bilaterales con ambos países desde una única sede. (NA)

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